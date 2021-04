Les configurations pour jouer à Total War : Rome Remastered

En mars dernier, SEGA a annoncé le jeu Total War : Rome Remastered, un remaster du classique Total War : Rome sorti en octobre 2004. Cette version paraitra demain. Le studio a renseigné les configurations minimale et recommandée.

Si comme le montrait une vidéo comparant Total War : Rome Remastered au jeu original publiée il y a quelques semaines, l’opus remasterisé jouit logiquement de textures nettement plus fines que son modèle et de nouveaux effets, il ne nécessite pas pour autant une machine surpuissante. Ainsi, sous Windows 10, un frêle processeur Core i3 ou AMD FX-400 associé à une carte graphique NVIDIA GTX série 600, AMD HD série 7000 ou iGPU Intel UHD 620 et 6 Go de RAM (8 Go pour un PC avec chipset graphique intégré Intel) suffisent. En revanche, prévoyez un peu d’espace libre, puisque ce Total War : Rome Remastered occupe 45 Go.

Configuration recommandée

La configuration recommandée reste elle aussi plutôt modeste. Elle préconise un processeur Intel Core i5-4570 / Ryzen 5 1600 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290 ; 8 Go de RAM.

Notez que cet opus est également jouable sous MacOS, SteamOS et Linux.

Pour rappel, Rome Remasterd inclut les extensions Alexander et Barbarian Invasion, ainsi qu’une copie de la version originale de Rome : Total War Collection pour ceux qui ne la possèdent pas. Creative Assembly, Feral Interactive arguent que les « améliorations des graphismes et de la jouabilité de cet opus remastérisé en 4K vous permettront de revisiter ce véritable classique ».

Enfin, en matière de tarif, le titre coûte 29,99 euros. Si vous êtes déjà détenteur de Rome : Total War, vous n’obtiendrez pas ce remaster gratuitement ; vous avez seulement droit à une réduction temporaire de -50 % sur Rome Remastered (jusqu’au 1er juin).