Une vidéo compare Total War : Rome Remastered au jeu original

Si vous appréciez la série Total War, l’annonce par SEGA il y a quelques jours de Total War : Rome Remastered ne vous aura sans doute pas laissé indifférent. Le studio a publié une nouvelle ; pas très longue, elle a le mérite de comparer directement les deux versions.

Cela ne va pas nous rajeunir, mais la sortie de Total War : Rome remonte à octobre 2004. Le descriptif de la page Steam de Total War : Rome Remastered est le suivant : « Revivez l’expérience qui a fait le succès de notre série de jeux de stratégie primée grâce à Total War : ROME REMASTERED. Les multiples améliorations apportées aux graphismes comme à la jouabilité de cet opus remastérisé en 4K vous permettront de revisiter ce véritable classique. Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir conquérir l’Empire romain une seconde fois. ROME REMASTERED inclut les extensions Alexander et Barbarian Invasion, ainsi qu’une copie de la version originale de ROME : Total War Collection, au cas où vous ne l’auriez pas encore. »

Des améliorations graphiques et des mécaniques de jeu ainsi qu’une modernisation des fonctionnalités

La communication de SEGA met en avant trois axes principaux d’améliorations.

Le premier concerne des « Améliorations graphiques ». Elles se matérialisent par des « graphismes […] remis au goût du jour et rendus compatibles avec les définitions 4K et les écrans ultra-larges ». Les bâtiments, objets et unités sont retravaillés. Idem pour les cartes de campagne qui bénéficient de « modèles haute résolution ». Le studio promet aussi de nouveaux effets d’environnement « tels que les nuages de poussière ou la brume de chaleur ».

Le deuxième axe est une « Modernisation des fonctionnalité ». Concrètement, « il est désormais possible de changer l’angle de rotation de la caméra de jeu sur les cartes et d’obtenir un niveau d’agrandissement plus important en mode Campagne. Des cartes thermiques et de nouvelles icônes d’overlay ont également été ajoutées à certaines fonctionnalités de jouabilité, notamment diplomatie et sécurité. En mode Bataille, la nouvelle carte tactique, les indicateurs d’unité et les repères d’alignement vous permettront de mieux dominer les champs de bataille romains. »

Enfin, le dernier axe comprend des « Améliorations des mécaniques du jeu « . Elles permettent aux joueurs de « diriger 16 factions supplémentaires auparavant verrouillées », ce qui fait ainsi passer le nombre total de factions jouables à 38. En outre, « pour la toute première fois sur Total War, vous pouvez jouer en multijoueur et en multiplateforme et ainsi faire combattre votre faction préférée contre celle de vos amis, qu’ils utilisent Windows, macOS ou Linux ». Le dernier ajout est un nouvel agent, le marchand. Ceux-ci « peuvent être envoyés aux quatre coins du monde pour tisser des relations commerciales, accéder à des ressources ou racheter la part de vos rivaux et ainsi accroître vos revenus et asseoir le pouvoir économique de votre faction ».

Sortie le 29 avril

Total War : Rome Remastered sortira le 29 avril prochain. Les utilisateurs qui possèdent la version originale du jeu sur Steam ont droit à un rabais de 50 % sur le prix (30 euros) jusqu’au 1er juin. Pour l’instant, les configurations minimale et recommandée ne sont pas renseignées.