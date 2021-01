Les configurations ray tracing pour The Medium : RTX 3080 et RX 6800 XT pour du 2160p / 30 ips

Le 28 janvier prochain, le catalogue de jeux compatibles ray tracing comptera un nouveau membre : The Medium. Ce titre développé et édité par Bloober Team a illustré son peu usuel « gameplay à double réalité » dans une vidéo de 15 minutes en début d’année. Le studio a publié une autre vidéo et communiqué les configurations préconisées pour profiter du ray tracing. En la matière, Bloober Team met la RTX 3080 de NVIDIA et la RX 6800 XT d’AMD au même niveau.

Pourtant, comme nous l’avons vu dans notre test de la RX 6800 XT, celle-ci est 17 % à 22 % inférieure à la GeForce RTX 3080 FE lorsqu’il est question de ray tracing. Cependant, le studio donne les configurations pour du 1080p, 1440p et 2160p, mais à seulement 30 images par seconde. Pas d’inquiétude toutefois, le jeu n’est pas limité à cette fréquence sur PC.

16 Go de RAM à partir de la qualité « Medium«

Pour profiter du ray tracing en 1080p / 30 ips avec des réglages en Medium, Bloober Team suggère un processeur Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 7 3700X ; 16 Go de RAM ; une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ou AMD RX 6800.

Pour du 1440p / 30 ips et 2160p / 30 ips en High, le studio recommande un processeur Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X. En ce qui concerne les cartes graphiques, ce sont des NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / RTX 2080 ou AMD RX 6800 dans le premier cas ; NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT dans le deuxième.

Comme rapporté dans une précédente actu, il y aura deux modes de ray tracing : Performance (avec DLSS) et Qualité. Bloober Team prône l’utilisation d’un SSD.

The Medium sortira sur PC et Xbox Series X/S. Son synopsis : « Découvrez un mystère que seule une médium peut résoudre. Dans un hôtel communiste abandonné, utilisez vos dons de voyance uniques pour mettre au jour ses secrets les plus noirs. Résolvez des énigmes en explorant deux réalités en même temps et survivez à des rencontres avec des esprits malfaisants ».

Enfin, si ce jeu vous intéresse, il coûte actuellement 45 euros sur Steam.