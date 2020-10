Les jeux Blair Witch et Ghostbusters sont à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Après Layers of Fear 2 et Costume Quest 2, l’Epic Games Store renouvelle son contingent de jeux gratuits ; et cette fois, nous sommes vraiment dans la thématique Halloween, puisque les deux titres en question sont Blair Witch et Ghostbusters : The Video Game Remastered.

Vous avez jusqu’au 5 novembre pour récupérer gratuitement une copie. Hors promotion, les softs coûtent respectivement 30 et 21 euros.

Une méchante sorcière…

Blair Witch est un jeu sorti en août 2019 et inspiré des films éponymes ; on le doit au studio Bloober Team. Il tourne sous Unreal Engine 4. Selon le descriptif, c’est « un jeu vidéo d’horreur narratif et psychologique qui étudie vos réactions face à la peur et au stress ». Le topo : « Un jeune garçon a disparu dans la forêt de Black Hills près de Burkittsville dans le Maryland. Vous incarnez Ellis, un ancien policier au passé difficile, qui participe aux recherches. Ce qui débute comme une enquête policière banale va rapidement se transformer en cauchemar sans fin alors que vous faites face à vos peurs et à la sorcière de Blair, une force mystérieuse qui hante la forêt… ». Finalement, c’est plutôt sécurisant d’être confiné…

Pour vous lancer dans cette petite promenade sylvestre, pas besoin d’attestation ; optez plutôt pour un processeur Intel Core i3-3220 (3,30 GHz) / AMD A8-7600 (3,1 GHz), une carte GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265, 4 Go de RAM. L’espace disque requis est de 16 Go.

… et d’horribles fantômes

Ghostbusters : The Video Game Remastered est une version remasterisée du jeu sorti en 2009 ; cette itération date de 2019. Elle vous propose de « reprendre votre pack de proton et de rejoindre les Ghostbusters, dont les voix et apparences ont été fidèlement reproduits, pour livrer bataille et sauver New York ! ». Au programme : « une chasse aux fantômes unique […] à l’aide d’armes améliorables dans des environnements entièrement destructibles ».

La panoplie du Ghosbusters en herbe comprend un processeur Intel Core i3 combiné à une carte NVIDIA GeForce GT 630 et 4 Go de RAM. Toutefois, les chasseurs plus exigeants privilégieront un processeur Intel Core i5-4690, une carte Nvidia GeForce GTX 670 et 6 Go de RAM. Bizarrement, l’espace de stockage nécessaire n’est pas mentionné. Mais après tout, les fantômes sont immatériels, n’est-ce pas ?