Les nouveaux Mac avec puce M4 arrivent très prochainement, ils vont être incroyablement performants

Apple vient de dévoiler officiellement le lancement de sa nouvelle gamme de Macs pour la semaine prochaine, confirmant les rumeurs récentes avec une annonce pleine de subtilité sur X. Greg Joswiak, le vice-président du marketing mondial d’Apple, a lancé le teasing en partageant le logo Finder accompagné de la phrase “Mac your calendars” (à vos agendas pour les Mac), confirmant ainsi l’arrivée des Macs M4.

De nouveaux Mac très attendus

Apple devrait dévoiler plusieurs nouveaux modèles de Macs équipés de la nouvelle puce M4, dont les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, un Mac mini redessiné, et un iMac de 24 pouces.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Les déclinaisons de la puce M4 varient selon les appareils, allant du M4 de base jusqu’au M4 Max pour les configurations les plus puissantes. Contrairement aux événements de lancement en grande pompe auxquels Apple nous a habitués, il semble que cette nouvelle gamme sera annoncée via un simple communiqué de presse, comme cela a été le cas pour l’iPad mini 7.

De grosses performances pour le MacBook Pro

Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces n’apporteront pas de changements esthétiques majeurs cette année, Apple misant principalement sur les améliorations internes. En effet, les modèles seront équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max, qui promettent d’améliorer considérablement les performances computationnelles et graphiques. Cette nouvelle génération de MacBook Pro devrait séduire aussi bien les professionnels que les créateurs de contenu exigeant des performances élevées.

Mac mini : une refonte totale

Le Mac mini, pour sa part, est attendu avec une refonte notable. Apple semble avoir opté pour un design plus compact, réduisant à la fois sa hauteur et sa largeur, afin d’en faire un appareil encore plus discret et moins encombrant sur les bureaux. Ce Mac mini nouvelle génération sera équipé des puces M4 et M4 Pro, offrant ainsi une montée en puissance significative par rapport aux modèles actuels.

iMac : pas de changement de design, mais une puce M4

Enfin, Apple dévoilera également le nouvel iMac de 24 pouces. Cependant, aucune nouveauté majeure en termes de design n’est attendue pour cet appareil. La principale évolution réside dans l’intégration de la puce M4, offrant ainsi des performances améliorées, notamment pour les tâches graphiques et multitâches. Contrairement aux autres appareils, l’iMac devrait n’avoir qu’une seule configuration de puce, se concentrant sur la simplicité et l’efficacité.

Déploiement de nouvelles mises à jour

En plus des nouveaux Macs, Apple prévoit de déployer plusieurs mises à jour logicielles lundi prochain, incluant iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1, tvOS 18.1 et visionOS 2.1. Ces mises à jour introduiront Apple Intelligence sur l’ensemble des produits de la marque, un système d’IA avancé qui promet de révolutionner l’interaction avec les appareils Apple, pas encore disponible en France toutefois. Le timing semble idéal pour lancer cette fonctionnalité, en même temps que les nouveaux Macs.