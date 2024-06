Les MacBook Pro M4 seraient prêts pour une commercialisation en fin d’année

Les MacBook Pro M4 seraient déjà en préparation chez Apple et l’expédition de leurs écrans serait déjà prévue. Cela suggère que les nouveaux modèles d’ordinateurs sortiraient seulement un an après ceux alimentés par la puce M3.

MacBook Pro (2020) ©yuhaimedia via Unsplash

Comme chaque nouvelle année est l’occasion pour Apple de sortir un nouvel iPhone, il semblerait que l’entreprise souhaite faire la même chose avec ses MacBook Pro. Alors que le modèle équipé de la puce M3 est sorti en novembre 2023, le géant de Cupertino serait déjà en train de travailler sur le MacBook Pro M4.

Cet ordinateur portable haut de gamme devrait donc être le second appareil de la firme à être équipé de ce SoC nouvelle génération après l’iPad Pro M4 qui avait fait l’impasse sur la puce M3. La nouvelle machine d’Apple serait donc prévue pour cette année, plus précisément fin 2024.

Si cette information fournie par l’analyste Ross Young se confirme, le MacBook Pro M3 serait donc dépassé juste un an après sa sortie officielle. C’est l’expédition des dalles d’affichage des modèles équipés de la puce M4 qui permettrait à Young de théoriser cette fenêtre de sortie éventuelle.

Les MacBook Pro M4 seraient prévus pour fin 2024

Puce M4 ©Apple

Selon son dernier tweet privé, l’envoi des écrans 14 et 16 pouces des MacBook Pro M4 serait, en effet, planifié pour le quatrième trimestre de cette année. Cet ordinateur ne serait pas le seul à bénéficier des améliorations apportées par la puce M4 cette année puisque le Mac Mini pourrait y avoir droit également.

Les autres appareils Apple comme les MacBook Air, Mac Pro et Mac Studio devraient, en revanche, attendre jusqu’en 2025 avant d’intégrer le SoC. Pour revenir sur le MacBook Pro M4, celui-ci devrait être logiquement disponible en deux variantes : 14 et 16 pouces, chacune d’elles ayant droit à des configurations différentes.

Pour commencer, le modèle 14 pouces “d’entrée de gamme” sera équipé d’une puce M4 seulement. Deux autres configurations moins abordables seront également disponibles, alimentées par une puce M4 Pro et M4 Max.

Le MacBook Pro de 16 pouces ne sera, lui, disponible que dans des versions équipées de ces deux dernières puces. Pour rappel, le SoC M4 d’Apple est manufacturé à l’aide d’un nœud de gravure en 3 nm amélioré.

Cela signifie que logiquement celle-ci serait plus rapide mais également plus efficace que la puce M3. Selon certains benchmarks effectués, elle représenterait un gain de performance pouvant aller jusqu’à 25 % par rapport à la génération de puce précédente. Évidemment, ce genre d’amélioration est également à attendre en ce qui concerne les versions Pro et Max.

MacBook Pro M3 ©Apple

Les MacBook Pro M3 sont-ils bientôt obsolètes ?

Quoi qu’il en soit, cet empressement éventuel d’Apple à sortir son prochain MacBook Pro ne serait pas forcément du goût de certains. Certes, l’amélioration des performances est bienvenue mais l’arrivée de la puce M4 sur ces appareils signifie également que les M3 sont déjà obsolètes, ou du moins le seront bientôt.

Compte tenu du prix de ces ordinateurs portables, entre 2000 et 4850 euros sur le site d’Apple, devoir réinvestir une somme similaire (si ce n’est plus importante) aussi rapidement pourrait être mal vu.

Il est vrai qu’Apple ne force personne et que le MacBook Pro M3 reste un ordinateur très performant. Cependant, dans l’éventualité d’une commercialisation fin 2024, ce genre de pratique pourrait inciter au consumérisme en plus d’être assez discutable.