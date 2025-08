Les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 25H2 dévoilées ! Faut-il se mettre à jour ?

La prochaine mise à jour de Windows, baptisée 25H2, est attendue avant la fin de l’année 2025 (mais déjà disponible pour les participants au programme Windows Insider). Elle apporte quelques nouveautés importantes et promet des améliorations significatives de performances.

Windows 25H2 : quelles sont les nouveautés attendues ?

On ne connait pas encore la date exacte de son déploiement (probablement avant la fin du mois de novembre) mais l’on sait ce qu’elle contient. Voici quelques-unes des nouveautés les plus intéressantes de cette mise à jour qui concernera toutes les versions classiques de Windows 11. Elle sera déployée comme une mise à jour cumulative légère (appelée enablement package). Cela ne prendra qu’une quinzaine de minutes et ne nécessitera pas de réinstaller Windows et conservera tous les fichiers, apps et paramètres.

Une meilleure gestion de l’énergie

La gestion de l’énergie a été repensée pour mieux s’adapter à l’activité de l’utilisateur. Ainsi si aucun mouvement n’est détecté (souris, clavier ou écran tactile), le mode économie d’énergie s’enclenche dans sa version la plus stricte (fréquences réduites, cœurs mis en veille prolongée, etc.). Cela permettra bien sûr de gagner significativement en autonomie et ne pas faire chauffer inutilement la machine.

Meilleure intégration de Copilot avec Word

A condition de posséder un PC Copilot+, il sera facile de sélectionner un texte n’importe où (page Web, Mail, réseaux sociaux…) pour le transformer en brouillon Word.

Une fonction de sauvegarde intelligente

La fonction Quick Machine Recovery, vous aidera en cas de plantage à redémarrer facilement en appliquant automatiquement des correctifs proposés par Microsoft.

Le transfert de données entre deux PC facilité

C’est une fonction qui existe déjà mais qui va être encore améliorée afin que récupérer vos fichiers et vos préférences système soit encore plus simple en cas de changement de PC et cela dès la configuration initiale du système.

Suppression des applications préinstallées (bloatware)

Il sera possible de désinstaller plus facilement certaines applications système auparavant verrouillées.

Nouveaux menus contextuels modernisés

Microsoft poursuit sa refonte de l’interface avec l’apparition de menus plus homogènes et simplifiés avec, par exemple, une meilleure intégration de fonctions essentielles comme les fameux “Copier”, “Coller”.

Quel Windows choisir ?

Pas simple de faire son choix entre Windows Home, Pro ou même Windows LTSC. Chaque version ayant ses atouts.

Windows 11 Home

Cette version est pensée pour un usage domestique (navigation, bureautique, multimédia, gaming) et est parfaitement adaptée à la plupart des PC du commerce y compris les moins puissants.

Windows 11 Pro

C’est la version la plus complète de Windows qui conviendra le mieux aux utilisateurs exigeants et aux gamers confirmés. Tous ceux dont le PC est l’outil de travail ont aussi intérêt à opter pour cette version qui offre plus d’options notamment en matière de sécurité.

Windows LTSC

Cette version de Windows, qui n’est pas concernée par la mise à jour 25H2, a été conçue pour les utilisateurs à la recherche d’un système d’exploitation léger, hyper stable et sans superflu. Cette version est largement utilisée dans de nombreux environnements professionnels qui ont besoin d’une fiabilité maximale. 2 déclinaisons existent : la « 2021 » basée sur Windows 10 parfaite pour les PC les plus anciens et la « 2024 » qui conviendra mieux aux PC les plus récents. Dans tous les cas vous profiterez de 10 ans de mises à jour.



