Windows 11 vs Windows 10 : faut-il adopter le nouvel OS de Microsoft pour 18€ seulement ?

Vous êtes encore sous Windows 10 ? Il serait peut-être temps d’envisager sérieusement une migration vers le nouveau système d’exploitation de Microsoft. Il suffit pour cela d’acheter une clé Windows 11 auprès de VIP-URcdkey un spécialiste des licences Microsoft officielles à petit prix. En effet, une licence Windows 11 ne vous coûtera que 18€ (contre 259€ sur le site de Microsoft !).

Les atouts de cette nouvelle version de Windows sont nombreux. Vous profiterez d’un design plus élégant (nouvelles icônes, effets de transparence et coins arrondis…) et d’une manière générale d’une meilleure lisibilité.

Autre gros changement, le menu Démarrer et la Barre des tâches sont maintenant centrés. Un placement qui rappelle ce que l’on trouve sur macOS et qui se révèle très efficace lors d’un usage quotidien.

Microsoft a également optimisé le multitâche. Il est ainsi possible d’avoir plusieurs bureaux virtuels affichant chacun un fond d’écran et des applications spécifiques. Microsoft a également ajouté une fonction rapidement addictive, Snap Layouts, qui permet d’organiser plusieurs fenêtres d’un seul clic.

Et si vous avez régulièrement plusieurs applications ouvertes en même temps vous apprécierez le gain de performance (environ +25%) et d’autonomie (au moins 10%) qu’apporte Windows 11.

Enfin, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de tester les fonctionnalités apportées par l’intelligence artificielle grâce à Copilot, vous vous privez d’un assistant particulièrement efficace mais réservé à Windows 11.

Se séparer d’un OS que l’on connait bien est toujours un peu difficile. Mais passer sous Windows 11 même si cela chamboule vos habitudes vous permettra d’accéder à un OS moderne, riche en fonctionnalités et nettement plus performant.

Comment installer les logiciels achetés sur le site de VIP-URcdkey ?

Une fois votre paiement validé, vous recevrez immédiatement par e-mail les clés d’activation des logiciels achetés. Le processus d’activation est ensuite identique à celui de tout produit Microsoft.

Activation d’une licence Windows :

Ouvrez les paramètres de votre PC, saisissez la clé reçue, puis suivez les instructions affichées à l’écran pour activer votre système. Il ne vous restera plus qu’à compléter les étapes habituelles afin de finaliser l’installation de Windows.

Activation d’un pack Office :

Accédez au site officiel de Microsoft, entrez votre clé d’activation lorsque cela vous sera demandé, puis suivez les instructions pour finaliser l’installation.

Si un problème survenait, ce qui reste exceptionnel, VIP-URcdkey s’engage à fournir une nouvelle clé d’activation à ses clients.

Les licences vendues par VIP-URcdkey sont-elles légales ?



La différence de prix peut susciter des interrogations, mais la revente de licences logicielles d’occasion est totalement légale et a été confirmée à plusieurs reprises par la justice. Depuis le 3 juillet 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a statué que cette pratique est conforme à la législation européenne, y compris pour les logiciels téléchargés en ligne.

Le 18 juin 2014, la Cour régionale de Francfort (acte AZ 2-06 O 469/13) a réaffirmé cette décision en validant la vente de clés d’activation, même sans certificat d’authenticité. Ainsi, comme d’autres revendeurs, VIP-URcdkey propose des licences Windows à des prix très compétitifs, en totale conformité avec la loi. Chaque clé est minutieusement contrôlée et validée auprès de Microsoft lors de son enregistrement.



Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-URcdkey.