Les performances de 12 GPU sur Forza Horizon 5

Une GTX 1060 6 Go permet de jouer à plus de 60 IPS de moyenne en Full HD / High.

Les configurations PC officielles pour Forza Horizon 5 sont connues depuis début octobre, mais forcément, rien ne vaut l’épreuve du terrain. Si vous attendez fébrilement le 9 novembre pour découvrir comment le jeu de Playground Games va tourner sur votre PC, voici quelques éléments de réponse coté carte graphique grâce à des mesures effectuées par notre confrère de Tom’s Hardware US.

Jarred Walton a testé plusieurs références actuelles, mais aussi un peu plus anciennes, en 4k (3840 x 2160), 1440p et 1080p et ce à différents niveaux de préréglages (High et Extreme). Précisons que sa machine de test embarque un processeur Intel Core i9-9900K et 32 Go de DDR4 ; elle utilise les pilotes AMD21.11.1 et NVIDIA 496.49. Enfin, rappelons également que le jeu ne bénéficie pas d’effets ray tracing en temps réel hormis dans le Forza Vista, ce qui place donc les solutions AMD et NVIDIA sur un relatif pied d’égalité.

Un gap important entre Extreme et High

Il est possible de jouer en 3840 x 2160 / Extreme à plus de 60 images par seconde en moyenne à partir d’une carte graphique AMD Radeon 6800. Les RTX 3090 et Radeon RX 6900 XT permettent de piloter dans ces conditions sans jamais descendre sous les 60 IPS.

Le 1440p / Extreme à 60 images par seconde en moyenne est accessible à partir d’une GeForce RTX 3060. Pour éviter les chutes sous cette barre, il faut toutefois miser sur une GeForce RTX 2080 (ou bien sûr, simplement baisser certains réglages). Concrètement, opter pour High plutôt que l’Extreme a un très fort impact sur les performances : la Radeon RX 6900 XT passe de 101,1 IPS en moyenne à 160 IPS, la RTX 3090 de 107 IPS à 154,1, la RTX 3090 de 60 IPS à 99,7. En 1440p / High, la GTX 1080 atteint 76,1 IPS en moyenne ; la GTX 1660 6 Go, 51,6 IPS.

Enfin, le 1080p / Extreme à plus de 60 IPS est à la portée de la plupart des cartes AMD et NVIDIA de dernière génération. Passer en High permet à toutes les cartes testées, exception faite de la GTX 980 qui échoue à 55,1 IPS, de dépasser les 60 IPS de moyenne.

N’hésitez pas à faire un tour sur la source pour découvrir notamment une comparaison d’une trentaine d’images avec différents niveaux de qualité.