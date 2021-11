Forza Horizon 5 : les lieux du jeu comparés aux lieux réels

Les détenteurs de l’édition Premium de Forza Horizon 5 ont l’opportunité de sillonner les routes du Mexique depuis le 5 novembre. Parmi ces pilotes, certains filent à toute vitesse, les yeux rivés sur le compteur, peut-être sans même jeter un regard aux paysages qu’ils traversent, tandis que d’autres n’ont d’yeux que pour leurs précieux bolides. Mais il existe à l’évidence une troisième catégorie de joueurs, animés par une fibre plus touristique. C’est le cas de l’auteur de la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits. Dans une vidéo, ce dernier compare des paysages et monuments réels à ceux figurant dans le jeu développé par Playground Games.

Pour réaliser cette vidéo, ElAnalistaDeBits a utilisé des images issues de Google Maps. Vous l’aurez constaté, les modélisations sont extrêmement fidèles aux originaux. Si les jeux de lumière présents dans le jeu restent inférieurs à la réalité, le recours à la photogrammétrie offre en revanche des rendus de textures très convaincants.

Les GeForce RTX 3070 et RTX 3080 à l’épreuve de Forza Horizon 5

Du gameplay en 8K

Après cette vidéo assez contemplative, place à plus de dynamisme grâce à Digital Dreams. Cette chaîne, dont nous relayons régulièrement les publications, met à profit une configuration musclée à base de Ryzen 9 3900X et de GeForce RTX 3090 pour montrer des jeux populaires tels que Red Dead Redemption II ou Cyberpunk 2077 avec des graphismes poussés à fond et parfois affublés de pas mal de mods dans des définitions élevées. Pour Forza Horizon 5, Digital Dreams nous propose la vidéo en 8K ci-dessous.

Pour finir, précisons que les éditions Deluxe et Standard de Forza Horizon 5 déverrouilleront l’accès au titre à partir du 9 novembre. Par ailleurs, si vous êtes un joueur PC, vous pouvez retrouver les configurations officielles ici.

