Les performances DirectX12 des GPU GeForce RTX s’améliorent grâce au dernier pilote NVIDIA : jusqu’à 13,9 % pour la RTX 3060 Ti

À l’occasion de la sortie de la GeForce RTX 4090, NVIDIA a mis à jour son pilote Game Ready. Cette version apporte des améliorations notables sous DirectX 12, et pas uniquement pour les GeForce sous architecture Ada Lovelace. Dans l’article consacré au sujet, on peut ainsi lire : “Si vous utilisez une carte graphique GeForce RTX de génération précédente ou un ordinateur portable, vous devriez également installer ASAP [ce pilote] pour bénéficier des nouvelles optimisations de DirectX 12 qui peuvent améliorer les performances de deux chiffres dans les titres les plus populaires”.

Les équipes de NVIDIA sont parvenues à mieux optimiser la compilation des shaders, à abaisser la surcharge CPU et à élargir la prise en charge du BAR redimensionnable à davantage de jeux (Forza Horizon 5 et F1 2022). Résultat, la GeForce RTX 3090 Ti voit ses performances s’améliorer jusqu’à 24,6 %, la RTX 3060 Ti jusqu’à 13,9 %, selon les chiffres communiqués par NVIDIA. Comme toujours, recevez-les avec une certaine réserve.

NVIDIA vante ses pilotes GeForce Game Ready

Les améliorations dans quatorze titres

La société détaille les gains sur une petite quinzaine de jeux, sans toutefois préciser quel est le GPU concerné.

Assassin’s Creed Valhalla : jusqu’à 24 % (1080p)

Battlefield 2042 : jusqu’à 7 % (1080p)

Borderlands 3 : jusqu’à 8 % (1080p)

Call of Duty : Vanguard : jusqu’à 12 % (4K)

Control : jusqu’à 6 % (4K)

Cyberpunk 2077 : jusqu’à 20 % (1080p)

F1 22 : jusqu’à 17 % (4K)

Far Cry 6 : jusqu’à 5 % (1440p)

Forza Horizon 5 : jusqu’à 8 % (1080P)

Horizon Zero Dawn : Complete Edition : jusqu’à 8 % (4k)

Red Dead Redemption 2 : jusqu’à 7 % (1080p)

Shadow of the Tomb Raider : jusqu’à 5 % (1080p)

Tom Clancy’s The Division 2 : jusqu’à 5 % (1080p)

Watch Dogs : Legion : jusqu’à 9 % (1440p)

Rappelons qu’AMD avait également amélioré les performances de ses cartes, sous DirectX 11, grâce à un pilote AMD Software en mai, et sous OpenGL plus récemment.

