NVIDIA vante ses pilotes GeForce Game Ready

NVIDIA a publié une vidéo pour mettre en avant la qualité de ses pilotes NVIDIA GeForce Game Ready ; un pied de nez à Intel, dont le suivi logiciel pour les cartes graphiques Arc Alchemist semble poser quelques problèmes, et dont la promesse d’un patch day-0 pour Elden Ring n’avait pas été honorée. De son côté, NVIDIA allègue que « depuis leur lancement en mai 2014, les pilotes NVIDIA GeForce Game Ready sont les meilleurs de leur catégorie » ; la société propose la vidéo ci-dessus expliquant « les impératifs pour que les pilotes soient « Game Ready » ».

Dans son communiqué de presse, NVIDIA rapporte qu’en « une seule journée, le processus de test des pilotes Game Ready implique plus de 1 000 tests différents sur une grande variété de titres lancés et à venir. Cela représente plus de 1,8 million d’heures de tests pour la seule année 2021. Pour replacer les choses dans leur contexte, cela représente plus de 214 années investies dans la qualité des pilotes Game Ready en une seule année ! ».

Concrètement, l’entreprise rapporte avoir lancé « plus de 150 pilotes Game Ready, avec un support Day-0 pour plus de 400 jeux ; rien qu’en 2021, il y avait 20 pilotes Game Ready avec un support pour 75 titres. Au-delà des jeux que nous prenons en charge dans nos articles sur les pilotes et dans nos communiqués de presse, nous avons des équipes qui se consacrent à Unreal Engine, Unity et d’autres moteurs de développement importants. Cela permet de garantir que les milliers de jeux PC indépendants sortis chaque année, construits exclusivement avec les outils et les fonctionnalités fournis par lesdits moteurs […] ».

NVIDIA centralise les meilleures offres GeForce RTX

« Offrir la meilleure expérience de jeu possible »

NVIDIA décrit le processus d’élaboration des pilotes Games Ready en ces termes :

« Le programme Game Ready Driver a été créé de toutes pièces pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. Ce programme crée une synergie avec les développeurs de jeux, en établissant une cadence régulière d’échange de pré-versions de jeux et de pilotes. Nous travaillons ensemble pour trouver des optimisations et résoudre les problèmes, et nous itérons des builds en conséquence pour garantir que le jeu et le pilote Game Ready offrent la meilleure qualité et les meilleures performances au lancement.

Et alors que nos partenaires développeurs sont généralement contraints d’arrêter de travailler sur la version de lancement d’un jeu après qu’il ait atteint son seuil « GOLD », pour se concentrer sur les corrections et les correctifs post-lancement, NVIDIA continue d’optimiser son pilote pour le jeu jusqu’à sa sortie, offrant aux joueurs une expérience Day-0 encore meilleure.

Étant donné que le pilote d’affichage fait partie intégrante de l’expérience de jeu globale, NVIDIA ne publie pas de pilotes Game Reaydy en version bêta. Tout comme les jeux entièrement sortis sont tenus à un standard plus élevé que le même jeu en version bêta, nous sommes convaincus que seuls les pilotes de qualité de lancement feront l’affaire. C’est pourquoi chaque pilote Game Ready est certifié WHQL par Microsoft.

Le statut Game Ready est obtenu grâce au travail de centaines d’ingénieurs experts, de milliers de PC de test, d’un souci d’excellence, d’investissements importants et d’une coopération étroite avec les développeurs. Ce processus exhaustif garantit que chaque pilote Game Ready est optimisé pour vos nouvelles versions préférées, mois après mois. »

Un pilote NVIDIA Game Ready pour Dune : Spice Wars

Pour consolider cet argumentaire, NVIDIA annonce un nouveau pilote NVIDIA Game Ready pour Dune : Spice Wars. Par ailleurs, l’entreprise rappelle que Chernobylite bénéficie d’une mise à jour du Ray Tracing ajoutant « des réflexions en ray tracing, des réflexions translucides en ray tracing, des caustiques de maillage en raytracing et des caustiques d’eau en raytracing » ; précisons que le titre prenait déjà en charge le DLSS. D’ailleurs, cette technologie est désormais implémentée sur le jeu de rôle JX3 Online.