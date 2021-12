Les prix des futurs Alder Lake-S en 65W fuitent, de 60 à 530 dollars

Les prix des futurs processeurs Alder Lake-S ont fuité, c’est l’occasion de découvrir si Intel a décidé (ou non) de se montrer agressif.

A l’heure actuelle, la gamme de processeurs Alder Lake d’Intel se compose de six modèles uniquement, à savoir les Core i5-12600K, Core i7-12700K et Core i9-12900K, ainsi que leurs variantes « KF » dépourvues de partie graphique intégrée. Le constructeur devrait toutefois étendre sa gamme dès le début de l’année prochaine avec le lancement de nombreux autres modèles Alder Lake-S, toujours basés sur la même architecture mais disposant d’un TDP plus raisonnable de 65 watts.

Alder Lake-S : les tarifs officieux des prochains CPU Intel

Si les caractéristiques techniques de ces nouveaux processeurs sont plus ou moins officieusement connues depuis quelques temps déjà, il restait encore à connaître un détail crucial : leur prix. Heureusement (pour nous autres consommateurs en tout cas), le site d’e-commerce BestBuy a laissé échapper les tarifs de ces futurs CPU sur son site, tout en confirmant au passage certaines des caractéristiques supposées de ces Alder Lake-S.

Modèle Coeurs Threads Fréquence

Base Fréquence

Max Cache L2 Cache L3 TDP Prix Core i9-12900 8 P-Cores

8 E-Cores 24 2.4 GHz

1,8 GHz 5.1 GHz

? 12 Mo 25 Mo 65W 529.99$ Core i9-12900F 8 P-Cores

8 E-Cores 24 2.4 GHz

1,8 GHz 5.1 GHz

? 12 Mo 25 Mo 65W 509.99$ Core i7-12700 8 P-Cores

4 E-Cores 20 2.1 GHz

1,6 GHz 4.9 GHz

? 12 Mo 25 Mo 65W 359.99$ Core i7-12700F 8 P-Cores

4 E-Cores 20 2.1 GHz

1,6 GHz 4.9 GHz

? 12 Mo 25 Mo 65W 329.99$ Core i5-12600 6 P-Cores 12 3.3 GHz 4.8 GHz 9 Mo 18 Mo 65W 239.99$ Core i5-12500 6 P-Cores 12 3.0 GHz 4.6 GHz 9 Mo 18 Mo 65W 219.99$ Core i5-12400 6 P-Cores 12 2.5 GHz 4.4 GHz 9 Mo 18 Mo 65W 209.99$ Core i5-12400F 6 P-Cores 12 2.5 GHz 4.4 GHz 9 Mo 18 Mo 65W 179.99$ Core i3-12100 4 P-Cores 8 3.3 GHz 4.4 GHz 6 Mo 12 Mo 65W 139.99$ Core i3-12100F 4 P-Cores 8 3.3 GHz 4.3 GHz 6 Mo 12 Mo 65W 109.99$ Pentium G7400 2 P-Cores 4 ? ? ? ? 65W 79.99$ Pentium G6900 2 P-Cores 4 ? ? ? ? 65W 59.99$

Il faudra donc compter 330 dollars au minimum pour bénéficier de la version hybride d’Alder Lake, avec à la fois des P-Cores et des E-Cores, si l’on met de côté le Core i5-12600K déjà sur le marché. Les modèles hexacores (sans E-Cores) sont compris entre 180 et 240 dollars, contre 110 à 140 dollars pour les Alder Lake quad-cores. Enfin, les petits Pentium dual-cores sont commercialisés entre 60 et 80 euros.

