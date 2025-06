Les processeurs Intel Nova Lake pourraient concurrencer les AMD X3D

Intel prévoit une entrée dominante sur le segment des processeurs de bureau avec ses Nova Lake Desktop SKUs, qui sont désormais présentés comme des concurrents des alternatives X3D d’AMD. Les processeurs Nova Lake d’Intel pourraient inclure des variantes avec un cache plus large, similaire à l’implémentation 3D V-Cache d’AMD.

Intel n’a jamais exclu une implémentation « 3D V-Cache », puisque son ancien PDG, Pat Gelsinger, avait évoqué la création de tels processeurs en utilisant des technologies internes comme Foveros et EMIB. La société souhaite ainsi étendre sa présence dans ce segment.

Par ailleurs, le responsable des communications techniques d’Intel a révélé il y a quelques mois que l’entreprise prévoyait initialement de se concentrer sur l’intégration de tuiles de cache supplémentaires avec ses offres serveurs, mais la possibilité d’amener cette technologie sur le segment grand public n’a pas été écartée. Cependant, des spéculations récentes suggèrent que la gamme de processeurs Nova Lake pourrait inclure des variantes « X3D-like », grâce à une fuite d’informations de @Haze2K1.

Le post de @Haze2K1 fait référence à une fuite antérieure qui divulguait des détails sur les variantes Nova Lake, incluant des entrées dans toutes sortes de séries, telles que les Core Ultra 9 et Core Ultra 7. Il est maintenant affirmé que deux modèles au sein de la gamme Nova Lake incluraient probablement bLLC, qui signifie « big Last Line Cache », faisant référence à la taille du cache L3.

8p, 16e

8p, 12e



Both 4lpe, bLLC, 125w https://t.co/EQo4MiaGpq — Haze (@Haze2K1) June 17, 2025

Avec cette affirmation, il est certain que les processeurs Nova Lake augmenteraient la taille du cache, similaire à ce qu’AMD fait avec ses processeurs « X3D » grâce à la tuile supplémentaire 3D V-Cache. Intel a finalement écouté les joueurs et a préparé les modèles Nova Lake « X3D ».

La fuite suggère que deux modèles, probablement ceux avec 8P + 12E et 8P + 16E, présenteront le bLLC, ce qui montre que l’implémentation « X3D-like » serait confinée à des variantes particulières dans les premières étapes. Malgré cela, nous pouvons être optimistes quant à la gamme de processeurs de bureau Nova Lake en général, étant donné qu’elle arrive avec des gains générationnels impressionnants, qui sont estimés comme suit :

2,16 fois plus de cœurs (NVL-S)

2,16 fois plus de threads (NVL-S)

4 cœurs LP-E supplémentaires par puce

Jusqu’à 150W TDP

Intel doit faire un impact massif sur le marché des processeurs de bureau bientôt, car il perd du terrain face à AMD, qui a connu des taux d’adoption bien plus élevés de la part des consommateurs récemment. Les modèles Arrow Lake de Team Blue n’ont pas réussi à faire grand-chose, et tous les regards sont tournés vers la série next-gen Nova Lake, qui, sur le papier, semble être une sortie assez impressionnante.