Le Intel Core Ultra 9 185 se détaille un peu en avance avec ce benchmark

Un échantillon du processeur Intel Meteor Lake pour ordinateurs de bureau a été repéré. Ce processeur, qui n’a pas encore été officiellement lancé, présente 14 cœurs et fonctionne sur le socket LGA 1851.

Le processeur en question, le Core Ultra 9 185, est une variante du Core Ultra 9 185H disponible sur la plateforme mobile. Il est doté de six cœurs de performance et huit cœurs efficaces, mais ne dispose pas de l’hyperthreading. Cette configuration le rapproche des processeurs Core Ultra 200S de milieu de gamme, également conçus pour le socket LGA 1851.

Bien que compatible avec le socket LGA 1851, le Core Ultra 9 185 ne fonctionne pas sur la plupart des cartes mères de la série 800 en raison de l’absence de support officiel d’Intel. Les tests effectués avec CPU-Z montrent que le processeur a une plage de TDP de 65W à 135W et une fréquence de base/boost de 2.8/4.5 GHz. En comparaison, la variante mobile peut atteindre 5.1 GHz et dispose de deux cœurs efficaces supplémentaires avec hyperthreading.

Les résultats des tests CPU-Z indiquent des scores de 732.3 en monothread et 5750.2 en multithread pour le Core Ultra 9 185. La variante mobile, quant à elle, obtient des scores de 734 et 8162 points respectivement, ce dernier étant plus élevé grâce à l’hyperthreading.

Initialement, Intel prévoyait de lancer Meteor Lake pour les ordinateurs de bureau, mais ces plans ont été modifiés début 2023. Meteor Lake est le premier design multi-tuiles d’Intel, composé de quatre tuiles différentes (Compute Tile, Graphics Tile, SoC Tile, et I/O Tile). Il introduit une avancée significative en termes de performance graphique grâce à l’architecture Xe-LPG.

Contrairement à Lunar Lake, qui se distingue par ses performances graphiques élevées et son autonomie accrue, Meteor Lake était initialement destiné aux calculs haute performance sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Il offre encore plus de cœurs et de threads sur la plateforme mobile.