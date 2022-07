Les processeurs Meteor Lake-H/P/U introduiront des ‘LP E-cores’

Les processeurs Intel Meteor Lake (14e génération de Core) ne sortiront que l’année prochaine mais l’Igor’s LAB a déjà publié un diagramme présentant la plateforme mobile. Celui-ci révèle plusieurs informations à propos des séries Meteor Lake-H, Meteor Lake-P et Meteor Lake-U.

Crédit : Igor’s LAB

Comme c’est déjà le cas actuellement, les suffixe H, P et U définissent le segment de puissance auquel appartiennent les processeurs. Les puces mobiles des séries H et P proposeront jusqu’à 14 cœurs CPU, celles de série U jusqu’à 12. Ce qui est inédit, c’est l’évocation d’un troisième type de cœur en plus des P-cores et E-cores : LP E-cores. Il pourrait s’agir de Low Power Efficient Core, soit des cœurs encore plus efficients que les E-cores. Sur Twitter, l’utilisateur OneRaichu a suggéré que ces LP E-cores seraient directement implémentés dans la tuile SoC et non dans la tuile CPU. En outre, il s’agirait d’une unique paire de cœurs, non prise en compte dans la quantité maximale de cœurs CPU évoquée ci-dessus.

L’Intel 4 est en bonne voie pour une production de masse avant la fin d’année

DDR5, PCIe 5.0, Intel Xe-LPG

Le diagramme et les deux tableaux qui suivent révèlent également une architecture graphique Intel Xe-LPG, avec jusqu’à 128 unités d’exécution pour l’iGPU ; la prise en charge de la mémoire DDR5-5600 (jusqu’à 96 Go) et LPDDR5 / LPDDR5X-7467 (jusqu’à 64 Go) ; le support de 8 lignes PCIe 5.0 pour les Meteor Lake-H.

Crédit : Igor’s LAB

Gamme Méteor Lake mobile

Série Meteor Lake Meteor Lake-H Meteor Lake-P Meteor Lake-U Nœud de gravure Intel 4 (7nm EUV) Intel 4 (7nm EUV) Intel 4 (7nm EUV) Nombre maximal de cœurs 16 (6P+8E) + 2LPE (SoC) 16 (6P+8E) + 2LPE (SoC) 12 (4P+8E) + 2LPE (SoC) Architecture GPU Xe-LPG (Xe2) Xe-LPG (Xe2) Xe-LPG (Xe2) Nombre maximal d’unités d’exécution 128 128 128 Support mémoire DDR5-5600 (96GB)

LPDDR5(X)-7467 (64GB) DDR5-5600 (96GB)

LPDDR5(X)-7467 (64GB) DDR5-5600 (96GB)

LPDDR5(X)-7467 (64GB) E/S PCIe Gen5 x8

PCIe Gen4 x24

4x Thunderbolt 4 PCIe Gen4 x24

4x Thunderbolt 4 PCIe Gen4 x24

4x Thunderbolt 4 Lancement 2S 2023 2S 2023 2S 2023

Crédit : Intel

the number of ulp core is two and only in the soc tile. — Raichu (@OneRaichu) July 7, 2022

Sources : Igor’s LAB, VideoCardz