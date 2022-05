Deux processeurs Meteor Lake prennent la pose

Intel semble apprécier montrer des exemplaires de processeurs Meteor Lake ; en novembre, l’entreprise avait présenté des puces de test Meteor Lake fabriquées dans sa Fab 42. Elle a récidivé lors de l’évènement Vision. Mais cette fois, Intel a exposé des processeurs dans deux packages différents : un au format ultra-compact, l’autre au format standard.

Meteor Lake est le nom de code de la quatorzième génération de Core (la treizième est connue sous l’appellation Raptor Lake). Cette génération marquera le passage à une conception basée sur des tuiles fabriquées à partir de nœuds de gravure différents. La tuile de calcul profitera du nœud de gravure Intel 4 (7 nm) ; la puce graphique du N3 de TSMC ; le SoC du N5 / N4 du fondeur taïwanais.

Jusqu’à 192 UE

Concernant l’architecture CPU, ces processeurs Meteor Lake conserveront une conception hybride avec de deux types de cœurs introduite par Alder Lake. Simplement il ne sera plus question de cœurs Golden Cove et Gracemont, mais plutôt Redwood Cove et Crestwood. L’iGPU s’appuiera sur l’architecture Xe-HPG et embarquera jusqu’à 192 unités d’exécution. Enfin, Intel avait déjà renseigné des plages de PBP comprises entre 5 W et 125 W (mobile / desktop). Pour l’instant, les clichés dévoilés n’ont concerné que les puces mobiles.

Intel a confirmé un lancement en 2023 pour les processeurs Meteor Lake. Probablement en fin d’année puisque la société doit sortir sa gamme Raptor Lake auparavant.

Gamme Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Génération Intel Core 12e 13e 14e Nœud de fabrication Intel 7 Intel 7 Intel 4 (CPU),

TSMC N3 (GPU),

TSMC N4/N5 (SoC) Architecture P-Core Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Architecture E-Core Gracemont Gracemont Crestmont Architecture graphique Xe-LP Gen12.2 Xe-LP Gen12.2 Xe-LP Gen 12.7 Nombre maximal de cœurs CPU 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) A déterminer Nombre maximal de cœurs GPU Jusqu’à 96 EU Jusqu’à 96 EU Jusqu’à 192 EU Socket LGA1700 LGA1700 A déterminer Support mémoire DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 DDR5 PCIe Gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 Date de lancement 4e trimestre 2021 4e trimestre 2022 ? 2023

Some silicon porn from #IntelVision22: Sapphire Rapids, Ponte Vecchio and Meteor Lake pic.twitter.com/DRqikFjb4v — Carsten Spille 🇺🇦 (@CarstenSpille) May 10, 2022

