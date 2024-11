Les sauvegardes iCloud, c’est terminé pour tous les appareils qui tournent sous iOS 8

Apple a commencé à informer les utilisateurs d’anciennes versions logicielles qu’il fallait les mettre à jour rapidement, faute de quoi, ils perdraient leurs sauvegardes iCloud. Ces dernières seront bientôt stoppées et même, les sauvegardes existantes cesseront de fonctionner !

Apple a publié un nouveau document d’assistance concernant ce changement à venir :

À partir du 18 décembre 2024, les sauvegardes d’appareils nécessiteront iOS 9 ou une version ultérieure. Cette mesure a pour but de mieux correspondre aux exigences logicielles minimales que nous avons publiées. Jusqu’à cette date, vous pourrez utiliser le service normalement. Par la suite, vos données de sauvegarde seront supprimées, à moins que vous ne mettiez à jour votre appareil avec iOS 9 ou une version ultérieure.

Par conséquent, si votre appareil fonctionne sous iOS 8 ou une version antérieure, à partir de la mi-décembre, il ne pourra plus créer de sauvegardes iCloud et toutes les sauvegardes existantes seront supprimées. La solution ? Mettez à jour votre appareil avec iOS 9 ou une version plus récente.

Les utilisateurs qui ne peuvent ou ne veulent pas mettre à jour leur appareil disposent d’une autre solution. Comme Apple l’indique sur la page, les sauvegardes manuelles sont possibles via un Mac ou un PC.

Vous pouvez connecter votre iPhone à un Mac exécutant macOS Catalina ou une version plus récente pour sauvegarder l’appareil via Finder. Si vous disposez d’un PC ou d’une version plus ancienne de macOS, vous pouvez effectuer la sauvegarde via les applications Apple Devices ou iTunes.

iOS 8 a 10 ans maintenant, cette nouvelle ne devrait donc pas être surprenante. Mais si vous avez un vieil iPhone ou iPad qui a continué à fonctionner avec un logiciel plus ancien, il est peut-être temps de le mettre à jour. Attention toutefois, les appareils sortis sous iOS 8 ne pourront pas être mis à jour vers iOS 18 en raison de leur ancienneté.