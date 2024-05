iOS 18 : Apple garde ses fonctionnalités IA pour ses iPhones les plus récents et chers

L’intelligence artificielle des iPhone introduite par iOS 18 pourrait être assez sélective. La technologie serait inaccessible aux smartphones ne disposant pas au minimum d’une puce A17 Pro ou mieux. Ainsi seuls les iPhone 15 Pro, Pro Max et 16 seraient en mesure d’utiliser l’IA.

iPhone 15 Pro ©Samuel Angor via Unsplash

L’intelligence artificielle est le nouvel argument de vente phare des constructeurs de smartphones et d’ordinateurs. Selon eux, l’intégration de cette technologie encore naissante est le meilleur moyen pour sublimer l’expérience utilisateur d’un appareil.

Par exemple, Apple souhaiterait doper ses iPhone 16 avec l’IA en proposant divers outils augmentés par cette technologie. Ainsi, sur iOS 18, il serait possible de profiter d’un assistant vocal, Siri, plus intelligent.

Malheureusement, cette technologie semble assez exigeante et les fonctionnalités qu’elle apporte seraient réservées aux appareils les plus récents et performants. Ainsi, si l’IA d’iOS 18 ne serait pas au point à la sortie de l’OS, elle pourrait également être circonscrite aux appareils haut de gamme du géant de Cupertino.

Il faudrait donc oublier l’idée de discuter avec un assistant plus performant sur les mobiles “inférieurs” à l’iPhone 15 Pro. En effet, selon les dernières informations disponibles, la puce A17 Pro d’Apple serait une absolue nécessité afin de profiter de l’IA.

©Apple

Pas d’IA sans une puce A17 Pro ou mieux

Apple prévoit de dévoiler iOS 18 prochainement. Le système devant être centré autour de l’intelligence artificielle, il devrait être possible d’en apprendre un peu plus sur ce sujet rapidement.

Cette rétention de l’IA ne serait pas étonnante de la part de la firme. La technologie serait l’argument de vente parfait pour écouler plus d’iPhone 15 Pro et Pro Max mais aussi les futurs flagships, les iPhone 16 devant sortir en fin d’année.

Cela peut se comprendre en raison des exigences d’une IA locale, notamment la présence d’un NPU suffisamment puissant et de suffisamment de RAM (6 ou 8 Go). Au final, un iPhone 15 ne sera pas assez puissant pour exploiter toutes les fonctionnalités d’iOS 18.

C’est particulièrement dommage, en revanche, sachant qu’une partie de la technologie serait traitée via le cloud. Théoriquement, cela pourrait étendre son usage aux smartphones ne disposant pas du SoC A17 Pro.

Finalement, si cette décision d’Apple en ce qui concerne les fonctionnalités IA de l’OS se confirme, cela aurait pour effet d’ostraciser certains usagers. Pire encore, cette stratégie marketing qui semble flirter avec la prédation pourrait forcer les consommateurs de la marque à acheter un téléphone neuf.

Sans cela, ils se retrouveraient avec un smartphone récent amputé d’une bonne partie des nouveautés d’iOS 18. S’il est compréhensible qu’un smartphone plus vieux ne soit pas compatible avec l’IA, un mobile alimenté par un SoC n’ayant pas encore un an serait également mis de côté.

Finalement, si ces informations s’avèrent véridiques, Apple pourrait confirmer sa volonté de pousser ses utilisateurs au consumérisme à outrance. Devoir racheter un appareil haut de gamme pour profiter des fonctionnalités phares et les plus utiles d’un OS a le potentiel pour froisser certains utilisateurs.

iOS 18 sera l’occasion pour Apple de proposer enfin un OS mobile exploitant l’intelligence artificielle.

En revanche, les fonctionnalités IA seraient réservées aux iPhone les plus récents et les plus chers.

Une puce A17 Pro ou mieux serait obligatoire afin d’utiliser les divers outils améliorés par l’IA.

Source : 9to5Mac