Voici tout ce qui change avec iOS 18.2 : la liste des fonctionnalités est très longue

La première version bêta développeur d’iOS 18.2 a été publiée et comprend un certain nombre de changements majeurs pour les utilisateurs d’iPhone. Il y a de nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, des mises à jour de l’application Mail, et bien plus encore. Voici toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur la bêta 1.

Avec quels appareils est compatible iOS 18.2 beta 1 ?

Pour l’instant, cette nouvelle mise à jour n’est disponible que pour les appareils qui peuvent faire fonctionner Apple Intelligence, à savoir :

iPhone 15 Pro / Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro / Pro Max

De nouveaux appareils devraient être éligibles prochainement, mais ces derniers ne disposeront pas de l’IA faite-maison par Apple.

Quoi de neuf dans iOS 18.2 bêta 1 ?

Entre Apple Intelligence, Genmoji, l’intégration de ChatGPT mais également des outils d’écriture dans l’application Notes bien plus complets, les changements sont nombreux. N’oublions pas non plus la fonctionnalité Visual Intelligence, de nouvelles fonctionnalités pour l’application Mail, ainsi que quelques changements spécifiques à l’UE. Toutes les fonctionnalités ne sont toutefois pas encore disponibles en Europe.

De nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence

Une nouvelle fonction de génération d’image

iOS 18.2 permet d’activer la prochaine vague de fonctionnalités d’Apple Intelligence. Il s’agit tout d’abord de la toute nouvelle application Image Playground d’Apple. Cette application vous permet de créer des « images amusantes en quelques secondes » en tapant, en proposant deux styles : Animation et Illustration. Un style Esquisse sera également ajouté lors d’une prochaine mise à jour logicielle.

En plus d’être une application autonome, Image Playground sera également intégrée directement dans des applications telles que Messages et Mail.

La prise en charge des Genmoji

iOS 18.2 apporte également la prise en charge des Genmoji. Pour rappel, Genmoji est une fonctionnalité d’Apple Intelligence qui vous permet de générer des emojis personnalisés à partir de descriptions textuelles. Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

En portant les emoji à un niveau entièrement nouveau, les utilisateurs peuvent créer un Genmoji original pour s’exprimer. Il suffit de taper une description pour que son Genmoji apparaisse, accompagné d’options supplémentaires. Les utilisateurs peuvent même créer des Genmoji d’amis et de membres de leur famille à partir de leurs photos. Tout comme les emoji, les Genmoji peuvent être ajoutés en ligne aux messages, ou partagés sous forme d’autocollant ou de réaction dans un Tapback.

Vous pourrez donc vous amuser au repas de Noël avec tonton Jean-Jacques, à créer son propre Genmoji.

ChatGPT enfin intégré gratuitement

Lorsque vous interagissez avec Siri dans iOS 18.2, vous avez désormais la possibilité d’accéder à ChatGPT. Apple précise que Siri « exploite l’expertise de ChatGPT lorsque c’est utile », notamment pour répondre à des questions de connaissance du monde et comprendre des images et des documents.

Vous pouvez également vous connecter à votre compte ChatGPT dans l’application Réglages et désactiver l’invite qui s’affiche chaque fois que Siri souhaite transmettre une commande à ChatGPT. Apple précise toutefois que vous n’êtes pas obligé de vous connecter avec un compte ChatGPT, ni d’activer ou d’utiliser l’une ou l’autre des fonctions d’intégration de ChatGPT.

De nouveaux outils d’écriture

En plus de ça, ChatGPT est intégré aux outils d’écriture, ce qui vous permet de générer du texte sur les sujets de votre choix grâce à une nouvelle option « Composer ». Cette intégration vous permet également d’utiliser les outils d’image de ChatGPT pour créer des images « dans une grande variété de styles » annonce Apple.

Dans iOS 18.2, il y a également une nouvelle fonction « indiquer vos modifications » pour les outils d’écriture. Cette fonctionnalité vous permet d’être plus précis sur les modifications que vous souhaitez qu’Apple Intelligence apporte à votre texte.

Visual Intelligence

Pour les utilisateurs de l’iPhone 16, iOS 18.2 bêta 1 ajoute la nouvelle fonctionnalité d’intelligence visuelle qu’Apple a présentée le mois dernier. Lorsque vous appuyez longuement sur la commande de l’appareil photo, vous activez ce nouveau mode d’intelligence visuelle qui vous permet d’en savoir plus sur les choses qui vous entourent, un peu comme le fait Google Lens.

Vous pouvez prendre une photo de quelque chose, puis choisir de rechercher des images similaires sur Google ou d’envoyer cette image à ChatGPT pour en savoir plus. Vous pouvez également consulter les horaires ou les critiques d’un restaurant, ajouter un événement à votre calendrier à partir d’un prospectus, identifier rapidement un chien en fonction de sa race, et bien plus encore.

Une baguette magique, vraiment magique !

iOS 18.2 ajoute la fonction Image Wand à l’Apple Intelligence dans l’application Notes. « Les utilisateurs peuvent même sélectionner un espace vide pour créer une image en utilisant le contexte de la zone environnante », explique Apple.

De nouvelles fonctionnalités pour l’appli Mail

La version bêta 1 d’iOS 18.2 apporte également des changements radicaux à l’application Mail. La plus grande mise à jour est un nouveau système de catégorisation sur l’appareil.

L’application Mail peut désormais organiser et trier automatiquement vos courriels en quatre catégories différentes :

Principale : courriels personnels et urgents

Transactions : Confirmations et reçus

Mises à jour : Actualités et notifications de médias sociaux

Promotions : Courriels de marketing et coupons

Les images des contacts sont également plus grandes dans l’application Mail, et une nouvelle vue de synthèse rassemble tous les e-mails pertinents d’un expéditeur spécifique. iOS 18.2 ajoute également un lot d’autres améliorations de l’interface dans l’application Mail, telles qu’une séparation plus claire entre les nouveaux et les anciens e-mails.

Applications par défaut

iOS 18.2 permet aux utilisateurs de définir des applications par défaut pour la messagerie et les appels dans le monde entier.

Cette fonction est gérée par le biais d’un nouveau menu « Application par défaut » dans l’application Réglages, qui permet de définir les paramètres par défaut de ces applications aux États-Unis pour l’instant :

Mail

Messages

Téléphone

Filtrage des appels

Application du navigateur

Mots de passe et codes

Claviers

Les changements pour l’Europe

Pour les utilisateurs d’iPhone dans l’Union européenne, Apple indique qu’iOS 18.2 inclut les changements annoncés précédemment pour l’écran de choix du navigateur. La mise à jour rend également les applications App Store, Messages, Appareil photo, Photos et Safari supprimables.

Apple indique également que les développeurs peuvent désormais développer et tester des fonctionnalités spécifiques à l’UE dans le monde entier :

Suite aux commentaires de la Commission européenne et des développeurs, ces versions permettent aux développeurs de développer et de tester des fonctionnalités spécifiques à l’UE, telles que des moteurs de navigation alternatifs, des applications sans contact, des installations de places de marché à partir de navigateurs web et des applications de places de marché, depuis n’importe où dans le monde. Les développeurs d’applications qui utilisent des moteurs de navigateur alternatifs peuvent désormais utiliser WebKit dans ces mêmes applications.

Mise à jour du dictaphone

Pour les utilisateurs de l’iPhone 16 Pro, iOS 18.2 apporte une expérience améliorée des mémos vocaux présentée le mois dernier. Cette fonctionnalité vous permet de superposer plusieurs pistes.

Vous pouvez également choisir de séparer ces différentes pistes une fois qu’elles ont été enregistrées.

Limite de volume

Dans l’application Réglages, il existe une nouvelle commande « Limite de volume » pour le haut-parleur intégré de l’iPhone. Cette option vous permet de définir une limite de volume pour la lecture de chansons, de films et d’autres médias sur le haut-parleur de l’iPhone. Vous trouverez cette option dans l’application Réglages, sous « Sons et réglages haptiques ».

Apple précise que cette limite n’affecte pas les appels téléphoniques ou FaceTime, les appels et alertes d’urgence, les sonneries, les alarmes, les sons du système ou les sons de Find My.

Les autres nouveautés d’iOS 18.2