La température des puces mémoire GDDR6X d’une RTX 3070 Ti abaissée de 46°C grâce à des pads en cuivre

Le remplacement demande un certain savoir-faire mais peut s’avérer salvateur sur le long terme.

Les puces mémoire GDDR6X utilisées par certaines RTX 3000 offrent de belle vitesse : 19 Gbit/s pour les GeForce RTX 3080 / 3080 Ti et GeForce RTX 3070 Ti, 19,5 Gbit/s pour la GeForce RTX 3090, et bientôt 21 Gbit/s pour la GeForce RTX 3090 Ti. Revers de la médaille, elles ont tendance à chauffer ; ce serait d’ailleurs la raison du report de la carte graphique susmentionnée. Dans une vidéo publiée sur YouTube, DandyWorks montre qu’auprès changement des pads thermiques de sa GeForce RTX 3070 Ti par des pads en cuivre, la température des puces mémoire baisse drastiquement.

La GeForce RTX 3070 Ti en question est un modèle Asus TUF. La procédure de remplacement demande pas mal de patience et de minutie ; en outre, elle n’est pas sans risque pour le GPU. Dans un premier temps, DandyWorks retire les pads thermiques d’origine présents sur les puces mémoire et enlève les résidus. Ensuite, afin d’éviter tout court-circuit, il colle des morceaux de ruban adhésif en Kapton polyimide isolant au tour de chaque puce mémoire. Enfin, il met en place les pads en cuivre, qui sont ici 0,2 mm plus fins que les pads thermiques préinstallés, entre deux couches de pâte thermique.

Il remplace les pads thermiques de sa RTX 3090 : la température des puces mémoire baisse de 25°C

De 110°C à 64°C

DandyWorks teste l’impact sur les températures via l’utilitaire de minage T-Rex. Après deux heures et demie, la température des puces n’a pas dépassé les 64°C ; elle s’élevait à 110°C avant, la valeur limite fixée par NVIDIA. C’est donc une impressionnante baisse de 46°C.

Avant changement Après

Cette baisse de température offre une marge d’overclocking supplémentaire. Sinon, elle peut simplement contribuer à augmenter la durée de vie de la carte graphique.

Source : Tom’s Hardware US