Les TGP et fréquences des GeForce RTX 4000 mobiles

Le lancement par NVIDIA de GeForce RTX 4000 lors du CES 2023 ne fait plus aucun doute. Les caractéristiques de PC portables HP Omen 2023 et du Lenovo IdeaPad 5 Pro 2023 armé d’une GeForce RTX 4050 ont permis d’avoir un bon aperçu des contours de la gamme. Fait marquant par rapport aux générations précédentes : l’arrivée de la GeForce RTX 4090 sur plateforme mobile. Bon, avec un TGP maximal de 175 W et 16 Go de VRAM, cette référence n’a de RTX 4090 que le nom ; en tout cas, elle n’a pas grand chose à voir avec le monstre de puissance qu’est la GeForce RTX 4090 desktop. Si les configurations VRAM de cinq références ont été dévoilées par la fuite de HP, le site WCCFTech publie les TGP et les fréquences.

© NVIDIA

D’après les données de nos confrères, les GeForce RTX 4090 et RTX 4080 laptop ont des TGP max de 175 W ; les GeForce RTX 4070, RTX 4060 et RTX 4050 de 140 W. Concernant les fréquences Boost, elles oscilleraient entre 2,04 et 2,73 GHz selon les GPU. Si l’on prend l’exemple de la GeForce RTX 4090, une fréquence Boost de 2,04 GHz consacrerait une hausse de 414 MHz par rapport à celle de la GeForce RTX 3080 Ti, fleuron mobile de la génération Ampere.

Le concept Luna de Dell simplifie drastiquement le démontage des PC portables

GeForce RTX 4000 mobiles

Les spécifications mises à jour des cinq cartes RTX 40 laptop sont consignées dans le tableau ci-dessus. Vous trouverez également les caractéristiques des GeForce RTX 3000 mobiles.

Carte graphique mobile RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 RTX 4060 RTX 4050 Code X21-X11 X21-X9 X21-X6 X21-X4 X21-X2 GPU AD103 AD104 AD106 AD107 AD107 Cœurs CUDA À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer Fréquence de base 1,59 GHz 1,86 GHz 2,07 GHz À déterminer À déterminer Fréquence Boost 2,04 GHz 2,28 GHz 2,175 GHz À déterminer 2,37 GHz VRAM 16 Go G6 12 Go G6 8 Go G6 8 Go G6 6 Go G6 Dynamic Boost Jusqu’à 25 W Jusqu’à 25 W Jusqu’à 25 W Jusqu’à 25 W Jusqu’à 25 W TGP (avec Dynamic Boost 150 W-175 W 150 W-175 W 115 W-140 W 85 W-140 W 85 W-140 W

Source : WCCFTech