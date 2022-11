Des spécifications et des scores 3DMark pour la gamme GeForce RTX 4000 mobile

Intel et NVIDIA vont bientôt officialiser de nouveaux CPU et GPU pour le segment mobile ; une perspective confortée par la trouvaille récente d’une première GeForce RTX 4000 mobile (la GeForce RTX 4050) installée au sein d’un ordinateur portable Samsung et associée à un processeur Intel Core Raptor Lake. Nos confrères de WCCFTech communiquent quelques informations sur la série de GPU Ada Lovelace mobile à venir.

Scores 3DMark Time Spy © WCCFTech

Ils révèlent une gamme allant de la GeForce RTX 4050 à la GeForce RTX 4080 Ti voire RTX 4090. Ce n’est pas très clair, puisque les cartes graphique sont dissimulées sous des noms de code (ceux fournis par harukaze5719 fin octobre), et que les deux appellations figurent sur les documents sous embargo. Précisons que la gamme GeForce RTX 3000 mobile s’arrête à la GeForce RTX 3080 Ti, mais que les données présentées par harukaze5719 suggèrent l’existence d’une GeForce RTX 4090 mobile. Quoi qu’il en soit, l’article de WCCFTech détaille les caractéristiques et les performances de cinq références. Selon nos confrères, les nouvelles venues outrepassent d’environ 30 %, voire 45 % dans le cas de la GeForce RTX 4070, leur aïeule respective dans 3DMark TimeSpy.

‘Faites-vous plaisir !’ : NVIDIA centralise des promos sur les RTX 3000 pour le Black Friday et les fêtes de fin d’année

De 6 à 16 Go de VRAM

Concernant les spécifications, cette fuite expose les configurations mémoire consignées dans le tableau ci-dessus.

Carte graphique mobile RTX 4090 ou

RTX 4080 Ti RTX 4080 Ti ou

RTX 4080 RTX 4070 RTX 4060 Ti ou

RTX 4060 RTX 4060 ou

RTX 4050 Nom de code X21-X11 X21-X9 X21-X6 X21-X4 X21-X2 GPU AD103 AD104 AD106 AD107 AD107 Cœurs CUDA À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer Fréquence GPU À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer VRAM 16 Go GDDR6 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 Bande passante mémoire À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer Max TGP 175W 175W 140W À déterminer À déterminer

Enfin, la dernière indiscrétion divulguée par nos confrères est la date de présentation et de lancement de ces cartes graphiques GeForce RTX 4000 mobiles : le 3 janvier à 9 heures PT pour la présentation, mi-février pour la commercialisation.

Source : WCCFTech