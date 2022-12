Lenovo officialise sept APU Ryzen 7000 et la GeForce RTX 4050 mobile

L’entreprise a dévoilé sa gamme d’IdeaPad 5 de 2023. Les fiches produits révèlent les noms de sept APU Ryzen 7000HS (Ryzen 7 et Ryzen 5) et Ryzen 7000U (Ryzen 7, Ryzen 5 et Ryzen 3), ainsi que la GeForce RTX 4050 laptop.

Une fois n’est pas coutume, Lenovo a officialisé plusieurs processeurs Ryzen 7000 mobiles (APU Dragon Range) avant AMD, et une carte graphique GeForce RTX 4000 laptop avant NVIDIA. La marque a détaillé sa nouvelle série d’IdeaPad 5 et dévoilé par la même occasion des Ryzen 7, Ryzen 5 de la série Ryzen 7000HS (IdeaPad Pro 5), des Ryzen 7, Ryzen 5 et Ryzen 3 de la série Ryzen 7000U (IdeaPad Slim 5), ainsi que la GeForce RTX 4050 mobile.

Voici les sept puces Ryzen annoncées par Lenovo :

AMD Ryzen 7 7840HS

AMD Ryzen 5 7640HS

AMD Ryzen 7 7735HS

AMD Ryzen 5 7535HS

AMD Ryzen 7 7730U

AMD Ryzen 5 7530U

AMD Ryzen 3 7330U

Des Ryzen mobiles à 12 et 16 cœurs CPU en préparation ?

APU Ryzen 7000

Les spécifications de ces processeurs ne sont pas renseignées. La seule donnée concrète concerne les iGPU : Radeon 600M comme actuellement pour certaines références, Radeon 700M pour d’autres. En principe, les APU mobiles Dragon Range bénéficient des architectures CPU Zen 4 et GPU RDNA 3. À l’évidence, il faut donc également s’attendre à des processeurs dotés d’iGPU RDNA 2. Précisons que les puces de la série HS devraient avoir un TDP de 35 W par défaut, celles de la série U de 15 W.

GeForce RTX 4050 laptop

Concernant la carte graphique mobile Ada Lovelace d’entrée de gamme, il faut se contenter de son appellation. Les IdeaPad Pro 5 embarqueront cette solution ou la GeForce RTX 3050 6 Go. Or, une fuite récente évoquait aussi 6 Go pour la GeForce RTX 4050 laptop.

Carte graphique mobile RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 RTX 4060 RTX 4050 Nom de code X21-X11 X21-X9 X21-X6 X21-X4 X21-X2 GPU AD103 AD104 AD106 AD107 AD107 Cœurs CUDA À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer VRAM 16 Go GDDR6 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 ? Max TGP 175 W 175 W 140 W À déterminer À déterminer

Ces IdeaPad Pro 5 seront disponibles à partir de mai 2023. D’ici là, AMD et NVIDIA auront officialisé leurs composants : les annonces sont prévues lors du CES 2023, début janvier.

Source : Lenovo