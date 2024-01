Lexar présente ses SSD de 2024 : de nombreux modèles pour tous les usages

© Lexar

Pour le CES 2024, Lexar a débarqué à Las Vegas avec de nombreux produits dans ses valises, dont plusieurs SSD. La marque a notamment emmené son SSD NM1090 M.2 PCIe Gen 5 NVMe avec dissipateur thermique, une nouvelle mouture du NM800 PRO et un SSD PLAY M.2 2230 PCIe 4.0 ; plusieurs SSD portables.

Le premier, le SSD NM1090 M.2 PCIe Gen 5 NVMe, utilise donc l’interface PCIe Gen 5. Grâce à celle-ci, il atteint des vitesses de lecture maximales de 12 000 Mo/s et des vitesses d’écriture maximales de 11 000 Mo/s.

En outre, Lexar proposera prochainement une nouvelle itération du Professional NM800 PRO comprenant un dissipateur thermique intégré et offrant des capacités allant jusqu’à 8 To. Les spécifications de cette future version restent inconnues pour le moment, mais le modèle actuel est un SSD PCIe 4.0 au format 2280 qui carbure à 7400 Mo/s en lecture et 5800 Mo/s en écriture.

SSD M/2 2230, SSD portables et DDR5-8400

Pour les clients souhaitant un SSD plus compact, Lexar commercialisera le SSD PLAY M.2 2230 PCIe 4.0. L’entreprise le présente comme « parfait pour les consoles de jeu portables et les ordinateurs portables compatibles M.2 2230 ». Ce SSD délivre des vitesses maximales de lecture de 5200 Mo/s et d’écriture de 4700 Mo/s. Il bénéficie également d’un cache dynamique SLC pour assurer des temps de chargement et des téléchargements rapides.

Pour le stockage portable, Lexar lancera des ARMOR 700 et SL500. L’Armor 700, disponible dans des capacités allant de 1 à 4 To, combine une résistance à l’eau et à la poussière IP66. La société qualifie son design de « robuste » et assure que le dispositif est capable de résister à une chute de 3 mètres.

Le SSD portable SL500, équipé de contrôleurs SSD portables Silicon Motion Technology, offre des vitesses allant jusqu’à 2000 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. Le design n’est plus robuste ici, mais plutôt « élégant en aluminium », avec la promesse d’une « portabilité aisée ».

En outre, Lexar vante la large compatibilité de ce produit, lequel est adapté aux appareils mobiles, aux ordinateurs portables, aux appareils photo, à la Xbox, à la PlayStation et à bien d’autres choses encore, avec notamment une prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K 60FPS ProRes Apple Log sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Enfin, Lexar a aussi de la DRAM de jeu ARES RGB DDR5 en stock, avec au programme, un débit de 8400 MT/s avec un timing CL40.

