L’iPhone 17 Pro est victime de ses premiers problèmes de conception

L’iPhone 17 Pro présente une vulnérabilité au niveau des angles tranchants de son plateau photo, où la couche d’aluminium anodisé s’écaille facilement, révélant un compromis entre esthétique et durabilité selon des tests de résistance récents.

L’iPhone 17 Pro, dernier né d’Apple, se distingue par un design repensé et des finitions colorées en aluminium anodisé. Pourtant, des tests de résistance récents mettent en lumière une vulnérabilité inattendue : les angles saillants du plateau abritant les objectifs photo. Selon les observations du YouTuber JerryRigEverything, spécialisé dans les tests de durabilité, ces arêtes vives pourraient devenir le talon d’Achille du smartphone, exposant les utilisateurs à un phénomène déjà surnommé le « Scratch-Gate ».

Un traitement anodisé pas si efficace

Apple utilise traditionnellement l’anodisation pour renforcer la résistance de l’aluminium utilisé dans ses appareils. Ce procédé, qui consiste à plonger le métal dans un bain acide et à l’électrifier, forme une couche d’oxyde d’aluminium particulièrement résistante aux rayures. Cependant, cette protection présente une limite : elle adhère mal aux angles trop prononcés. Or, le design du module photo de l’iPhone 17 Pro, avec ses bords tranchants, semble ne pas être victime de ce souci.

Lors de ses tests, JerryRigEverything a démontré que les surfaces planes du plateau résistent bien aux frottements, mais que les coins s’écaillent facilement au contact d’objets du quotidien, comme une pièce de monnaie ou une clé. Résultat, la couche anodisée se détache rapidement, laissant apparaître l’aluminium brut en dessous. Ce défaut, visible notamment sur les modèles aux teintes foncées comme le bleu profond, risque de s’accentuer avec le temps et l’usage, altérant l’aspect esthétique du téléphone.

Un choix esthétique au détriment de la durabilité ?

Les normes internationales en matière d’anodisation recommandent d’adoucir les angles avec un léger arrondi pour améliorer l’adhérence de la couche protectrice. En optant pour des arêtes nettes, Apple aurait privilégié l’élégance du design au détriment de la résistance à long terme. Pourtant, le reste de la structure de l’iPhone 17 Pro ne souffre d’aucun défaut majeur : le test de flexion, par exemple, confirme que le châssis en aluminium unibody reste robuste et résistant aux déformations.

Ce constat ne remet pas en cause la solidité globale de l’appareil, mais souligne un compromis assumé par le fabricant. Pour les utilisateurs soucieux de préserver l’intégrité de leur smartphone, l’utilisation d’une coque couvrant intégralement le plateau photo s’impose comme une solution incontournable.

Une coque fortement recommandée

Si l’iPhone 17 Pro se révèle structurellement plus résistant que ses prédécesseurs, la fragilité de ses angles de plateau photo invite à une manipulation prudente. Les premiers retours suggèrent que ce problème, bien que localisé, pourrait affecter l’expérience utilisateur sur le long terme.

Apple n’a pas encore réagi officiellement à ces observations, mais la communauté des utilisateurs commence déjà à s’interroger sur les éventuelles solutions proposées par la marque.