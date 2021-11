Logitech propose la souris G303 Édition Shroud

Logitech G présente la souris Logitech G303 Édition Shroud. L’entreprise l’a conçue en partenariat avec le streamer et ancien joueur professionnel, Michael « shroud » Grzesiek. Pour mémoire, le lancement de la Logitech G303 remonte à 2016.

Cette Logitech G303 Édition Shroud est un modèle sans fil à 5 boutons bénéficiant de la technologie LightSpeed. Elle embarque un capteur Hero 25K ; il offre une résolution de 100 à 25 000 PPP, supporte une vitesse maximale de 400 ips et une accélération de 40 G. La souris mesure 125 mm de haut, 63,5 mm de large, 40 mm d’épaisseur. Elle pèse environ 75 grammes. Logitech G évoque une durée d’autonomie de 145 heures. La souris utilise une connexion USB-C.

Comparatif : quelle est la meilleure souris gamer ?

Une souris pour les fans de Shroud

Shroud déclare : « Avoir l’opportunité de concevoir une souris avec Logitech est un rêve devenu réalité. La G303 est ma souris préférée de tous les temps et, en l’utilisant comme source d’inspiration pour la conception, nous avons créé la souris parfaite. Collaborer avec Logitech G a été une expérience extraordinaire, et je suis vraiment fier du produit final. Je suis impatient de le proposer à tous mes fans. »

Ujesh Desai, directeur général de Logitech G, écrit : « Ce n’est un secret pour personne, Shroud prend le jeu au sérieux, et avoir le bon matériel est important pour son succès. En collaborant avec Shroud, nous avons commencé avec la G303 classique, puis nous l’avons adaptée à sa main, calibrée à son toucher et créée une souris parfaitement adaptée à ses attentes. Si vous êtes un fan de Shroud, et que vous voulez le même outil que lui, alors cette souris est faite pour vous. »

Pour avoir le privilège de manier la même souris que Shroud, il vous faudra débourser 129 euros. Logitech G accorde une garantie de deux ans.