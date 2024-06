Samsung dévoile de nouveaux écrans Odyssey, Smart Monitor et ViewFinity pour les gamers et les créatifs

Samsung Electronics a lancé sa nouvelle gamme de moniteurs pour 2024, comprenant des modèles Odyssey, Smart Monitor et ViewFinity, avec une variété de tailles et de résolutions pour répondre aux besoins des différents utilisateurs.

©Samsung

Samsung Electronics a récemment lancé sa gamme d’écrans 2024, comprenant des moniteurs Odyssey OLED, Smart Monitor et ViewFinity. Ces nouveaux modèles offrent des fonctionnalités avancées et une expérience utilisateur améliorée pour diverses applications allant du jeu à un usage professionnel.

Odyssey OLED : des écrans pour les joueurs exigeants

©Samsung

La série Odyssey OLED se distingue par ses performances de jeu intéressantes et ses nouvelles capacités d’IA. Le modèle phare, l’Odyssey OLED G8, est le premier écran de jeu OLED plat de 32 pouces de Samsung avec une résolution UHD 4K (3840 x 2160 pixels), un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse gris à gris (GtG) de 0,03 ms.

Samsung introduit également OLED Safeguard+, sa technologie de protection contre le burn-in, sur les modèles Odyssey OLED. Cette technologie utilise un caloduc pour réguler la température de l’écran et empêcher le burn-in. Le système de refroidissement dynamique amélioré évapore et condense un liquide de refroidissement pour diffuser la chaleur cinq fois plus efficacement que les méthodes traditionnelles, selon le constructeur.

L’Odyssey OLED G8 se distingue aussi par son intégration de l’IA. Équipé du processeur NQ8 AI Gen3, il améliore le contenu à une résolution proche de 4K lors de l’utilisation de Samsung Gaming Hub et des applications Smart TV natives du moniteur. On demande quand même à voir le résultat.

Smart Monitor : des écrans avec une touche d’IA

La gamme Smart Monitor offre de son côté une expérience multi-appareils complète, combinant divertissement intelligent et productivité accrue.

©Samsung

Le Smart Monitor M8 (32 pouces, 4K UHD) est doté de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA telle qu’Active Voice Amplifier Pro qui optimise les dialogues en analysant le bruit de fond. Le mode audio 360, disponible sur le M8, s’associe en outre aux Galaxy Buds pour créer un environnement sonore immersif.

Une nouveauté pour tous les Smart Monitors est l’intégration d’un Workout Tracker qui se synchronise avec une Galaxy Watch pour afficher les données de santé en temps réel sur l’écran, même pendant le streaming de contenu. Les applications Smart TV et Samsung TV Plus offrent un accès instantané à un large éventail de services de streaming et de contenu en direct sans avoir besoin de démarrer un PC ou de se connecter à d’autres appareils.

ViewFinity : pour les créatifs et les professionnels

©Samsung

Destinés aux créateurs de contenus, la série ViewFinity met enfin l’accent sur la durabilité et la convivialité. Fabriqués avec un minimum de 10 % de plastique recyclé, ces écrans sont conçus dans un souci de responsabilité environnementale.

Le ViewFinity S8 est disponible en versions 27 et 32 pouces, chacun avec une résolution UHD 4K (3840 x 2160), un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 350 nits. Il dispose également d’un hub USB pour une connectivité facile et d’un support réglable en hauteur. Le modèle S80UD comprend un nouveau commutateur KVM pour une connexion et une commutation faciles entre deux appareils d’entrée différents, ainsi qu’un port USB-C permettant de charger des appareils jusqu’à 90 W.