L’ordinateur quantique de QCI résout un problème à 3854 variables de BMW en 6 minutes

QCI (Quantum Computing Inc.), une société spécialisée dans l’informatique quantique, annonce avoir résolu un problème à 3 854 variables pour BMW en seulement six minutes. C’est une solution EQC (Entropy Quantum Computing) qui a réalisé ce temps record dans le cadre du VSPC (Vehicle Sensor Placement Challenge) 2022. Selon le communiqué de la société, son nouveau système quantique EQC a fourni des performances 70 fois supérieures à celui de l’année dernière, basée sur procédé quantique hybride D-Wave.

Crédit : BMW

Le défi : placer des capteurs dans un véhicules autonome BWM avec 3 854 variables et plus de 500 contraintes. Une tâche excessivement complexe en raison de la multitude de variables qui doivent être prises en compte (conception du châssis, absence d’obstruction, équilibrage, etc.). Pour résumer, c’est un problème qui nécessite de nombreux essais et erreurs pour aboutir à une solution optimale ; un terrain de jeu idéal pour l’informatique quantique et son approche probabiliste du calcul.

Des chercheurs du MIT sont parvenus à maintenir des états quantiques pendant 10 secondes

15 capteurs, pour une couverture de 96 %

Le système quantique de QCI a donc résolu le problème d’optimisation de BMW en moins de six minutes. Il a abouti à la meilleure disposition possible pour 15 capteurs offrant une couverture de 96 % du véhicule. Pour la comparaison, QCI rapporte qu’un ordinateur quantique NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum) du type QPU Eagle d’IBM ne peut traiter que 127 variables pour un problème d’une complexité comparable. L’entreprise considère que sa performance illustre les capacités de son système quantique à résoudre des problèmes concrets, y compris dans un contexte industriel.

Bob Liscouski, PDG de QCI, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir obtenu ce que nous considérons comme un résultat important dans l’évolution de l’informatique quantique. Nous pensons que cela prouve que les technologies innovantes de l’informatique quantique peuvent résoudre de vrais problèmes commerciaux d’aujourd’hui. Ce qui est encore plus significatif, c’est la complexité du problème résolu. Il ne s’agissait pas seulement d’un problème rudimentaire pour montrer que les solutions quantiques seront exploitables un jour ; il s’agissait d’un problème très concret et majeur dont la résolution peut potentiellement contribuer à aider l’industrie des véhicules autonomes. »

Source : QCI