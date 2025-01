Mark Zuckerberg critique Apple : manque d’innovation et baisse des ventes d’iPhone

Lors d’une récente intervention sur un podcast populaire, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a exprimé son opinion critique à l’égard d’Apple, accusant l’entreprise de manquer d’innovation et affirmant que les ventes d’iPhone sont en déclin. Cette déclaration intervient dans un contexte tendu pour Meta, qui fait face à des critiques pour avoir remplacé son système de vérification des faits par une approche davantage orientée sur la contribution communautaire.

Historique des tensions entre Meta et Apple

Les critiques de Zuckerberg envers Apple ne sont pas nouvelles. Depuis 2022, les relations entre les deux entreprises sont tendues, notamment à cause des politiques de l’App Store. Ces dernières ont limité les capacités de Meta à collecter des données utilisateurs, réduisant ainsi l’efficacité de ses publicités ciblées. Ce conflit a marqué le début d’une série de critiques publiques de Zuckerberg envers Apple, allant de ses politiques commerciales à ses stratégies produits.

Les accusations de manque d’innovation

Dans l’entretien, Zuckerberg a remis en question la capacité d’Apple à innover, affirmant :

« Ils n’ont pas vraiment inventé quelque chose de remarquable depuis un moment. C’est comme si Steve Jobs avait inventé l’iPhone, et maintenant, ils se contentent de s’appuyer sur cela 20 ans plus tard. Et en fait, je pense que d’année en année, ils ne vendent peut-être même pas plus d’iPhones. Les ventes pourraient même être en déclin. »

Selon Zuckerberg, Apple se concentre davantage sur des améliorations plutôt que sur des innovations radicales. Cette stratégie aurait conduit les utilisateurs à conserver leurs appareils plus longtemps, ce qui pourrait expliquer une stagnation des ventes.

Une croissance des revenus malgré tout

Malgré ces critiques, Apple continue d’enregistrer une croissance de ses revenus. Zuckerberg attribue cela aux commissions de 30 % prélevées sur les achats intégrés à ses applications et à la vente d’accessoires. Ces sources de revenus permettent à Apple de compenser éventuellement une baisse des ventes d’appareils.

Des tensions entre Meta et Apple

Cette critique intervient alors qu’Apple a récemment perdu son titre d’entreprise la plus valorisée au monde, surpassée par NVIDIA. La prise de position de Zuckerberg pourrait aussi être perçue comme une tentative de détourner l’attention des controverses autour de la nouvelle approche communautaire de Meta en matière de vérification des faits. Cette transition, qui suscite débats, est critiquée pour les risques qu’elle pourrait poser sur la précision et la fiabilité des informations.

En résumé, les déclarations de Mark Zuckerberg révèlent une tension continue entre Meta et Apple, tout en soulevant des questions sur la stratégie et l’évolution des deux entreprises dans un marché technologique de plus en plus concurrentiel.