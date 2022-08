Marvel’s Spider-Man Remastered : une vidéo comparative PC vs consoles

Découvrez en vidéo les différences visuelles et de performances entre les versions PS4, PS5 et PC du remaster de Marvel’s Spider-Man.

Crédit : Insomniac Games

Alors qu’il ne reste plus que quelques heures aux joueurs PC pour enfin profiter de la version Remastered du jeu Marvel’s Spider-Man (il doit sortir demain), une vidéo comparant la qualité de rendu (distance de vue, ombres, réflexions,…) et les performances entre les versions PC, PS5 et PS4 vient de faire son apparition sur la toile.

Spider-Man, Superman et Batman s’invitent dans la démo UE5 The Matrix Awakens

Des différences plus ou moins flagrantes

La version PS4 propose bien entendu un rendu graphique de moindre qualité par rapport à celui de la PS5. La version PC peut bien entendu offrir encore mieux, sous réserve que votre configuration tienne la cadence.

Pour rappel, ce titre prend en charge de nombreuses options visuelles sur PC, dont le DLSS, le DLAA ainsi que le Ray-Tracing. Bien sur, la qualité et le framerate dépendront fortement de votre configuration, surtout que le portage réalisé par le studio néerlandais Nixxes semble assez exigeant. Il vous faudra en effet au moins une GeForce RTX 3070 ou une Radeon RX 6800 XT pour profiter comme il se doit (4K à 60 fps avec des détails graphiques très élevés) de cette version Remastered.

Crédit : Sony/Marcel/Insomniac Games

Guide d’achat des meilleurs PC gamer, quel ordinateur pour jouer acheter ?

Source : ElAnalistaDeBits (Youtube)