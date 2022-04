Spider-Man et Superman s’invitent dans la démo UE5 The Matrix Awakens

En début de mois, pour marquer le lancement officiel de l’Unreal Engine 5, l’Epic Games Store a publié sa démo The Matrix Awakens sur PC. Des moddeurs ont utilisé les environnements de Megacity comme terrain de jeu pour des personnages provenant des univers Marvel et DC.

Pour les fans de Spider-Man, un certain dwr propose une Spiderman Unreal Engine 5 Tech Demo. Pour cela, il a importé le Spider Man Style Project for UE4 de Lewis Fiford. Ce projet n’étant pas finalisé, les animations ne sont pas irréprochables. Dwr prévient que la démo est exigeante sur le plan matériel et qu’il faut s’attendre à des chutes d’IPS ; il ne renseigne toutefois aucune configuration. Vous pouvez télécharger cette démo de 17,33 Go à cette adresse.

Trois configurations à l’épreuve de la démo The Matrix Awakens

La démo du « personnage volant »

De son côté, le dénommé Tyson Butler-Boschma propose une Superman Unreal Engine 5 Demo. Il précise :

« Ce projet a été élaboré simplement comme un test de ce que pourrait être un futur jeu de super-héros comme Superman dans une ville moderne à grande échelle fonctionnant sur UE5 […].

Cette démo utilise Epic’s The Matrix Awaken’s Project City et remplace le personnage par une variante de super-héros volant de ma propre conception en utilisant d’autres actifs du marché. Il s’agit d’un test rapide, il pourrait y avoir un certain nombre de problèmes, mais je le mets à la disposition de tous ceux qui veulent l’essayer. De plus, pour des raisons légales, ce personnage n’est pas Superman et j’ai fait en sorte qu’il soit totalement gratuit.

Veuillez noter qu’il s’agit d’une démo très exigeante et que les PC les plus bas de gamme auront beaucoup de mal à la faire fonctionner. Même avec une GeForce RTX 3090, j’ai rencontré des problèmes de fluidité… Encore une fois, ceci est basé sur Epic’s Matrix Demo, juste pour le plaisir, et je n’ai pas fait de travail d’optimisation moi-même ».

Pour télécharger cette démo d’un faux Superman, suivez ce lien.

Source : DSOGaming