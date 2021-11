Maxsun propose une carte mère équipée d’un Core i7-11800H

Rencontre d’une carte mère desktop et d’un processeur mobile.

L’équipementier chinois Maxsun propose une curieuse carte mère MS-Milestone i7-11800H Plus. Comme indiqué par son appellation, elle embarque un Core i7-11800H, qui est un processeur mobile Tiger Lake, donc en principe destiné aux ordinateurs portables.

Officialisé en mai dernier, le Core i7-11800H, gravé en 10 nm, est un 8 cœurs / 16 threads doté de 24 Mo d’Intel Smart Cache. Son TDP est 45 W. Sa fréquence de base est de 2,3 GHz. Le processeur a une fréquence Boost sur tous les cœurs de 4,2 GHz et de 4,6 GHz sur deux cœurs. Son iGPU possède 32 unités d’exécution à 1,45 GHz. Pour le refroidir, la carte mère semble accepter des ventirads standards pour socket LGA 115x. Bien sûr, le Core est soudé et n’est pas fait pour être remplacé.

L’Intel 4004, premier processeur de l’entreprise, a un demi-siècle

Emplacements, stockage, connectique

Cette carte mère MS-Milestone i7-11800H Plus est au format micro-ATX standard ; elle mesure 245 x 190 mm. Maxun a mobilisé un chipset HM570 d’Intel. La carte mère possède un sous-système d’alimentation à 7 phases (DrMOS 50A). Elle met à disposition deux emplacements DDR4 pour une capacité maximale de 64 Go (DDR4-2133 à DDR4-2933) ; un emplacement PCIe 4.0 x16, un emplacement PCIe x4 et un emplacement PCIe x1, ainsi qu’un M.2 E-Key pour WiFi / Bluetooth. Pour le stockage, il y a deux emplacements M.2 PCIe x4, l’un en PCIe 4.0, l’autre en PCIe 3.0 ; trois ports SATA III.

Terminons par la connectique. La carte mère possède quatre ports USB 3.2 Gen 1, une paire de ports USB 2.0, deux sorties HDMI, deux DisplayPort, PS2, un port 2,5 GbE.

La MS-Milestone i7-11800H Plus est en vente sur JD.com au tarif de 2899 yuans, soit environ 400 euros. Malheureusement, il est peu probable qu’elle soit disponible ailleurs qu’en Asie.

Source : TechPowerUp