Intel lance ses processeurs Tiger Lake-H à 8 et 6 cœurs

Il y a deux semaines, Asus nous avez fixé un rendez-vous aujourd’hui avec un carton d’invitation sur lequel était écrit « Unleash the Tiger Inside ». L’entreprise n’avait pas menti, puisqu’Intel a dévoilé des processeurs Tiger Lake à 8 et 6 cœurs dans la journée. Cette série, qui complète la gamme Tiger Lake lancée en septembre et sur laquelle étaient déjà venus se greffer des Tiger Lake-H35 et vPro en janvier, comprend 5 références grand public : deux Core i9 et un Core i7, tous armés de 8 cœurs / 16 threads, et deux Core i5 munis de 6 cœurs / 12 threads. Les Core i9 et i7 possèdent 24 Mo de cache L3 ; les Core i5, 12 Mo.

Comme les autres puces Tiger Lake, celles-ci sont gravées en 10 nm SuperFin. Elles s’appuient sur une microarchitecture Willow Cove qui octroie un gain d’IPC annoncé de 12 % en mono-cœur, 19 % en multicœurs. Les TDP sont donnés à 35W, hormis pour le vaisseau amiral, le Core i9-11980HK, auquel Intel a accordé un TDP de 65 W. En pratique, les fabricants peuvent opter pour des TDP allant de 35 à 65 W (et ne sont pas tenus de le préciser…).

iGPU et support mémoire

Pour l’iGPU, on retrouve une solution Gen12 Xe-LP. En revanche, le nombre d’unités de calcul (CU) a été revu à la baisse : il est de seulement 32 alors qu’il peut atteindre 96 sur les Tiger Lake-U à 4 cœurs. Toutefois, l’iGPU bénéficie de fréquences légèrement plus élevées.

Enfin, ces processeurs Tiger Lake conservent la prise en charge de 20 lignes PCIe 4.0 et de la mémoire DDR4-3200 en dual chanel (mais en Gear 2 – mode asynchrone –, comme les processeurs Rocket Lake-S ; le réglage optimal Gear 1, où le contrôleur mémoire et la mémoire fonctionnent à la même fréquence (1:1) est en DDR4-2933).

Gamme Tiger Lake-H pour le grand public

Le vaisseau amiral de cette série est le Core i9-11980HK. Armé de 8 cœurs / 16 threads, il peut monter à 4,5 GHz sur l’ensemble de ses cœurs et à 5 GHz sur deux cœurs. L’autre Core i9 est un peu moins véloce mais profite toujours du Turbo Boost Max 3.0, privilège dont sont privés les Core i7 et Core i5.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base à 45 W Fréquence Turbo sur 1 cœur Fréquence Turbo sur tous les cœurs Cache L3 Support mémoire Fréquence de base / Max iGPU Core i9-11980HK 8 / 16 2,6 GHz 5 GHz (TBM 3.0) 4,5 GHz 24 Mo DDR4-2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1450 MHz Core i9-11900H 8 / 16 2,5 GHz 4,9 GHz (TBM 3.0) 4,4 GHz 24 Mo DDR4-2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1450 MHz Core i7-11800H 8 / 16 2,3 GHz 4,6 GHz 4,2 GHz 24 Mo DDR4-2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1450 MHz Core i5-11400H 6 / 12 2,7 GHz 4,5 GHz 4,1 GHz 12 Mo 2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1450 MHz Core i5-11260H 6 / 12 2,6 GHz 4,4 GHz 4 GHz 12 Mo DDR4-2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1400 MHz

Gamme Tiger Lake-H pour les PC professionnels

Intel lance également 5 processeurs destinés à des PC portables professionnels. Il y a un représentant à chaque échelon de Core : Core i9-11950H, Core i7-11850H et Core i5-11500H. Ils se distinguent par des fréquences légèrement plus élevées que celles des puces grand public, généralement de 100 ou 200 MHz ; la fréquence maximale reste toutefois sur le seuil des 5 GHz. Aux Core s’ajoute une paire de processeurs Xeon W, les Xeon W-11955M et Xeon W-11855M. Leur particularité : le support de la mémoire ECC. Ces 5 processeurs sont estampillés Intel vPro et SIPP (Intel Stable IT Platform). Ils reçoivent diverses technologies relatives à la sécurité : Trusted Execution, CET (Control-flow Enforcement Technology) ou encore Threat Detection.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base à 45 W Fréquence Turbo sur 1 cœur Fréquence Turbo sur tous les cœurs Cache L3 Support mémoire Fréquence de base / Max iGPU Xeon W-11955M 8 / 16 2,6 GHz 5 GHz (TBM 3.0) 4,5 GHz 24 Mo DDR4-2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1450 MHz Core i9-11950H 8 / 16 2,6 GHz 5 GHz (TBM 3.0) 4,5 GHz 24 Mo DDR4-2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1450 MHz Xeon W-11855M 6 / 12 3,2 GHz 4,9 GHz (TBM 3.0) 4,4 GHz 18 Mo DDR4-2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1450 MHz Core i7-11850H 8 / 16 2,5 GHz 4,8 GHz 4,3 GHz 24 Mo 2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1450 MHz Core i5-11500H 6 / 12 2,9 GHz 4,6 GHz 4,2 GHz 12 Mo DDR4-2933 (Gear 1) / DDR4-3200 (Gear 2) 350 / 1450 MHz

Performances

Ces processeurs Tiger Lake-H à 6 et 8 cœurs permettent désormais à Intel de concurrencer plus frontalement les Ryzen 5000 mobiles d’AMD. Logiquement, la firme fournit quelques benchmarks favorables à ses troupes. Dans les jeux, les cibles sont l’ancienne puce Comet Lake-H, le Core i9-10980HK, ainsi que les Ryzen 9 5900HX et Ryzen 9 5900HS. Dans les deux premiers cas, les processeurs collaborent avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 et dans le dernier avec une RTX 3060. En applicatif, Intel met en avant le gain générationnel et oppose son porte-étendard, fort d’instructions AVX-512, au Ryzen 9 5900HX d’AMD.

Dans tous les cas, comme toujours avec ces benchmarks promotionnels, recevez-les avec une bonne dose de circonspection. Si vous souhaitez acquérir un PC portable, n’hésitez pas à vous référer à des tests indépendants, idéalement ceux ciblant votre machine, les performances d’un processeur ou d’une carte graphique pouvant fortement varier en fonction du PC dans lequel ils sont installés.

Disponibilité

Intel indique que les puces Tiger Lake-H intégreront 80 nouveaux modèles de PC portables. La plupart de ces machines sont disponibles en précommande dès à présent, pour des livraisons qui débuteront à partir du 17 mai. Petite bravade à destination d’AMD, qui souffre de la pénurie pour ses Ryzen 5000 mobiles depuis des mois, Intel précise avoir déjà livré plus d’un million de processeurs Tiger Lake-H à ses partenaires. En outre, pour répondre à la forte demande de PC portables, la société maintient pour le moment la production de processeurs Comet Lake de 10e génération.