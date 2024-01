Meilleure TV TCL : quel modèle de téléviseur acheter en 2024

Notre top 3 des meilleures TV TCL

TCL, contrairement à ce qu’on pourra croire, fait partie des acteurs historiques du marché des nouvelles technologies, car la marque existe depuis 1985. Ce n’est cependant que récemment qu’elle s’est lancé dans l’audiovisuel avec des modèles de Smart TV. Elle a su s’imposer au fil des années et se placer auprès des grands noms de l’industrie comme Sony ou LG. La raison ? Des prix extrêmement compétitifs pour des modèles de bonnes factures.

TCL propose une myriade de téléviseurs, inondant le marché avec un seul objectif : détrôner Samsung. Mais comment s’y retrouver face à une telle opulence ? Nous avons sélectionné pour vous les modèles les plus intéressants de la marque, voici notre comparatif des meilleures TV TCL.

TCL 50QLED760, la moins chère

TCL 50QLED760 La moins chère 449€ Voir l’offre On aime Tarification très accessible pour une TV QLED

Tarification très accessible pour une TV QLED Compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision…

Compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision… Qualité d'affichage satisfaisante

Qualité d'affichage satisfaisante Interface Google TV pratique

Interface Google TV pratique Deux télécommandes On n’aime pas Bloquée à 60 Hz

Bloquée à 60 Hz …mais rendu assez décevant

…mais rendu assez décevant Aucun usage gaming

Une TV QLED pour moins de 500 euros ? Si cela vous semble impossible, sachez que TCL l’a fait. Ce modèle inaugure cette sélection grâce à son prix des plus intéressant. Elle conviendra parfaitement aux utilisateurs désireux de garder la maîtrise de leur budget. Mais vous vous en doutez, pour profiter d’un tel tarif, certaines concessions vont être inévitables.

Ce téléviseur est équipé d’un écran 4K compact de 50 pouces, idéal pour les petits espaces. Sa fréquence est limitée à 60 Hz, ce qui est peu, mais permet de profiter d’une qualité d’image tout à fait satisfaisante. Il est aussi compatible avec les normes HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Ne vous attendez toutefois pas à des miracles, sur un modèle de cette gamme de prix, le rendu HDR n’est pas époustouflant.

C’est côté gaming que cette TV est décevante. Elle est certes équipée de deux ports HDMI 2.1, mais sa fréquence bloquée à 60 Hz vous empêchera de profiter des 120 FPS. Ce n’est définitivement pas le modèle qu’il vous faut si vous êtes un amateur de jeux vidéo. Cependant on apprécie de trouver l’interface Google TV, la compatibilité avec l’assistant vocal Google ainsi que deux télécommandes. Ajoutons à cela son design vraiment réussi. En résumé, si vous avez un budget serré et que vous êtes prêt à faire quelques concessions, ce modèle est un excellent choix abordable.

TCL 65P638, la TV 65 pouces abordable

TCL 65P638 La TV 65 pouces abordable 643.05€ Voir l’offre

678.12€ Voir l’offre On aime Tarification abordable pour une TV 65 pouces

Tarification abordable pour une TV 65 pouces Qualité d'image très satisfaisante

Qualité d'image très satisfaisante Compatible HDR10, le HLG et Dolby Vision

Compatible HDR10, le HLG et Dolby Vision Interface Google TV pratique au quotidien On n’aime pas Limité à 50 Hz

Limité à 50 Hz Aucun usage gaming

Aucun usage gaming Système son décevant

Si votre budget est un petit peu plus conséquent et que vous cherchez un modèle plus grand, alors la TCL 65P638 devrait vous convaincre. Pour 150€ à 200€ de plus selon les revendeurs, vous profitez d’une diagonale bien plus grande et de fonctionnalités supplémentaires. Son design tout d’abord offre des lignes épurées et des finitions très soignées. Ses pieds sont situés de part et d’autre du cadre, ce qui facilite son positionnement sur un meuble TV. Cependant, vous pouvez dire au revoir à la technologie QLED.

Ce téléviseur est en effet équipé d’une dalle LCD au rétroéclairage Full-LED. Son taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 50 Hz. Si cela vous semble faible, sachez qu’en réalité, la qualité n’est pas mauvaise, loin de là. C’est tout à fait suffisant pour regarder des films et des séries dans de bonnes conditions. D’autant plus qu’il est compatible avec les formats HDR10, le HLG et Dolby Vision. Le rendu ne sera pas époustouflant bien sûr, mais ça reste un bon point. En revanche, il ne faudra pas comptez sur la partie son pour améliorer votre immersion. Nous vous conseillons donc d’investir dans une barre de son si vous en avez la possibilité.

Côté connectique, on trouve 3 ports HDMI 2.1, un port USB, une entrée Ethernet et une prise RJ-45. Si la possibilité de jouer en 4K 120 FPS est possible, la limitation à 50 Hz la rend caduque. De même, on trouve la fonctionnalité ALLM qui améliore la rapidité d’affichage en jeu. Mais ce n’est clairement pas un modèle gaming. Il s’adresse donc aux amateurs de TV grand format au budget limité.

TCL 55C735, la TV QLED au meilleur prix

TCL 55C735 La TV QLED au meilleur prix 817.99€ Voir l’offre

825.99€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d'affichage

Excellente qualité d'affichage Bon rapport qualité/prix pour une TV QLED

Bon rapport qualité/prix pour une TV QLED Adaptée à un usage gaming

Adaptée à un usage gaming Interface Google TV

Interface Google TV HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision On n’aime pas Blooming occasionnel

Blooming occasionnel Audio en retrait

Audio en retrait Luminosité légèrement décevante pour de la QLED

Montons doucement en gamme avec ce modèle 55C735 doté de la technologie QLED. Ce dernier conviendra à la très grande majorité des consommateurs de par sa polyvalence. Il est en effet aussi bien adapté pour les amateurs de films et de série que pour les joueurs de jeux vidéo. Et bien entendu, son rapport qualité prix est très intéressant.

Ce téléviseur est doté d’une dalle LCD de 55 pouces et d’un rétroéclairage Mini-LED. L’image est belle, les contrastes sont très satisfaisants, les couleurs éclatantes, et on profite d’une belle profondeur. Un beau résultat pour une TV de cette gamme de prix. Ajoutons qu’elle est aussi compatible avec les standards HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. On remarque toutefois quelques effets de blooming occasionnels. Un filtre antireflet très efficace est présent, ce qui vous permettra de placer votre téléviseur près d’une fenêtre sans être gêné. Enfin, sachez que sa fréquence est de 144 Hz, ce qui est excellent.

C’est notamment grâce à cela que ce modèle est performant en gaming. Ses deux ports HMDI 2.1 vous permettront de profiter de la 4K 120 FPS. Et ses fonctionnalités de VRR et l’ALLM ne feront qu’améliorer votre expérience de jeu. Elle possède même d’une sortie casque. L’interface Google TV est très agréable a utiliser au quotidien et vous permettra de profiter de toutes vos applications préférées. En résumé, ce modèle de chez TCL, disponible aussi en 65, 75, 85 et 98 pouces, a tout pour vous séduire. Sa qualité d’image est impeccable, ses fonctionnalités nombreuses, sa connectique fournie… Et le tout pour un prix défiant toute concurrence.

TCL 65C845, le bon rapport qualité/prix

TCL 65C845 Le bon rapport qualité/prix 1,177.79€ Voir l’offre

1,239.39€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix pour un TV Mini-LED

Excellent rapport qualité/prix pour un TV Mini-LED Magnifique luminosité

Magnifique luminosité Belle qualité d'affichage

Belle qualité d'affichage Compatible HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision

Compatible HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision 4K 120 FPS, VRR et ALLM On n’aime pas Angles de vision décevants

Angles de vision décevants Système son toujours perfectible, même s'il n'est pas mauvais

Parmi les TV TCL, qui ont toutes un rapport qualité/prix intéressant, la 65C845 se démarque par le fait qu’il s’agit de l’un des modèles Mini-LED les plus abordables du marché. Et c’est une petite prouesse, car cette technologie est loin d’être donnée. Mais vaut-il vraiment le coût ?

Il possède d’une dalle LCD VA de 65 pouces au taux de rafraîchissement de 100 Hz (144 Hz natif). Sa définition Ultra HD est de 3840 x 2160 pixels. Ce qui fait sa force, c’est son rétroéclairage composé de 20 000 mini-leds réparties sur 576 zones, ce qui est énorme. La luminosité offerte par cette TV est donc réellement impressionnante, ce qui accentue grandement le réalisme de l’image. De la même façon, cela évite les effets de blooming désagréable qu’on retrouve parfois sur certains modèles TCL. Elle est aussi compatible avec les normes HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision.

Et ce n’est pas tout, cette TV possède aussi des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS ainsi que des fonctionnalités VRR et ALLM. De quoi profiter d’une expérience gaming très sympa. Et le système audio qui accompagne tous ces éléments est satisfaisant et rajoutera à votre immersion. Bien sûr, on attend toujours mieux côté son chez les téléviseurs, mais il est loin d’être mauvais. Enfin, l’interface Google TV, agréable a utiliser au quotidien, vous permettra de profiter sans effort de tous vos contenus préférés. En résumé, oui, cette TV Mini-LED de chez TCL vaut le coût, car son rapport qualité/prix est des plus intéressants.

TCL 65C935, la meilleure TV TCL

TCL 65C935 La meilleure TV TCL 1,460.77€ Voir l’offre

1890€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d'image

Excellente qualité d'image Pic de luminosité élevé

Pic de luminosité élevé Très beau rendu HDR

Très beau rendu HDR Compatible Dolby Vision et HDR10+

Compatible Dolby Vision et HDR10+ Peu de latence en jeu

Peu de latence en jeu Google TV très pratique

Google TV très pratique Système son très performant On n’aime pas Antireflet décevant

Antireflet décevant Angles de vision un peu faibles

La TV TCL 65C935 est l’un des modèles les plus performants du fabricant. En offrant une fiche technique des plus impressionnantes pour un prix bien inférieur à celui des concurrents, il y a peu de chance que vous ne soyez pas convaincu par ce téléviseur que nous considérons comme le meilleur de cette sélection.

Il embarque une dalle VA 100 Hz (144 Hz natif) de 65 pouces et d’une définition Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. Son système de rétroéclairage est composé de 8640 Mini-LEDS réparties sur 1080 zones. Il offre une luminosité très élevée, permettant de profiter d’une qualité d’affichage impressionnante et d’un rendu HDR encore plus réaliste. Elle est d’ailleurs compatible Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG. Et point bonus, le rétroéclairage réduit l’effet de blooming qui peut parfois être présent sur des TV dont la luminosité n’est pas très élevée. Que ce soit pour regarder des films ou jouer aux jeux vidéo, l’expérience est des plus immersive.

Ajoutons à cela un système son très réussi composé de deux enceintes de 15 W, de deux enceintes Atmos dirigées vers le plafond ainsi que d’un woofer de 30 W. Le rendu est très satisfaisant, ce qui est assez rare pour un téléviseur de cette gamme de prix. Côté jeu vidéo, la TV est très réactive. Elle fonctionne sous Google TV comme le reste des modèles TCL. L’OS est ergonomique et très pratique au quotidien. En bref, un très beau modèle qui ne souffre que de peu de défauts, et qui ne vous décevra pas.

TCL 85C845, la TV TCL haut de gamme

TCL 85C845 La TV TCL haut de gamme 2,206.78€ Voir l’offre

2,444.03€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d'image

Excellente qualité d'image Pic de luminosité élevé grâce au rétroéclairage Mini-LED

Pic de luminosité élevé grâce au rétroéclairage Mini-LED Compatible HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision

Compatible HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision 4K 120 FPS, ALLM et VRR

4K 120 FPS, ALLM et VRR Input lag bas

Input lag bas Bon rapport qualité/prix On n’aime pas Angles de vision trop faibles

Angles de vision trop faibles Système son perfectible

TCL ne conçoit pas que des téléviseurs abordables, il existe aussi une gamme de TV premium. Et ce modèle en fait partie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces performances sont impressionnantes pour un prix qui reste bien en dessous de ce que peut faire la concurrence.

Il possède une dalle LCD VA Ultra HD 144 Hz de 85 pouces. Le système de rétroéclairage possède de plus 20 000 Mini-LEDS réparties sur 896 zones. Cela lui confère un pic de luminosité vraiment exceptionnel et normalement réservé à des gammes bien plus hautes. Il vous permet de profiter d’une qualité d’affichage magnifique. La TV est compatible avec les normes HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision, et le rend est vraiment bon. Seuls les angles de vision nous déçoivent, c’est une caractéristique que TCL a du mal à maîtriser.

Pour les amateurs de gaming, sachez que la marque ne vous a pas oublié. Avec sa connectique HDMI 2.1 vous permettant de jouer en 4K 120 FPS et ses fonctionnalités ALLM et VRR, tout est fait pour que votre expérience de jeu soit optimale. D’autant plus que l’input lag est particulièrement bas. Le système audio quant à lui est satisfaisant sans être sensationnel. Et il est tout de même meilleur que sur certains modèles plus chers du marché. Entre prix abordable et excellentes performances, il y a peu de chance que vous regrettiez votre achat une fois en possession de ce bijou de technologie.

🧐 Pourquoi choisir une TV TCL ?

Lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau téléviseur, TCL se distingue comme une option intéressant pour de nombreux consommateurs. Reconnue pour son excellent rapport qualité/prix, la marque propose une gamme variée de téléviseurs qui allient haute technologie, performances impressionnantes et prix abordable. Les modèles TCL offrent souvent des caractéristiques comparables à celles des marques premium, notamment en termes de qualité d’image et de fonctionnalités, mais à une fraction du prix.

Avec leurs écrans LED et QLED et leur rétroéclairage Mini-LED, ces téléviseurs assurent une expérience visuelle immersive, riche en couleurs et en détails. De plus, la plupart des téléviseurs TCL sont équipés du système d’exploitation Google TV, offrant un accès facile à un large éventail d’applications et de services de streaming. En somme, opter pour un téléviseur TCL, c’est faire le choix d’une technologie avancée, d’une excellente qualité d’affichage et d’une expérience utilisateur intuitive, le tout à un prix compétitif.

👀 Comprendre les gammes de téléviseurs TCL

Naviguer dans les différentes gammes de téléviseurs TCL peut sembler complexe, mais une fois déchiffrées, elles révèlent une organisation logique conçue pour répondre à des besoins variés.

TCL propose principalement trois catégories principales : les séries S, C et X, chacune offrant des caractéristiques et des technologies distinctes.

La série S , entrée de gamme, est idéale pour ceux qui recherchent un téléviseur fiable et abordable sans les fonctionnalités haut de gamme. Ces modèles se concentrent sur l’essentiel , offrant une qualité d’image respectable et une expérience utilisateur simple.

, entrée de gamme, est idéale pour ceux qui recherchent un téléviseur fiable et abordable sans les fonctionnalités haut de gamme. Ces modèles , offrant une qualité d’image respectable et une expérience utilisateur simple. Montant d’un cran, la série C propose des téléviseurs avec une meilleure qualité d’image et des fonctionnalités plus avancées, comme des écrans QLED pour des couleurs plus vives et un meilleur contraste. Cette gamme est parfaite pour ceux qui cherchent un équilibre entre performance et prix.

propose des téléviseurs avec une meilleure qualité d’image et des fonctionnalités plus avancées, comme des pour des couleurs plus vives et un meilleur contraste. Cette gamme est parfaite pour ceux qui cherchent Enfin, la série X représente le haut de gamme de TCL, avec des technologies de pointe, offrant une qualité d’image exceptionnelle, des noirs profonds et une luminosité élevée, idéale pour les cinéphiles et les amateurs de jeux vidéo.

Chaque gamme de TCL est conçue pour offrir une combinaison spécifique de qualité, de performance et de valeur, vous permettant de choisir un modèle qui correspond parfaitement à leurs besoins et à leur budget.

