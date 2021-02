Metro Last Light Redux et For the King offerts sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store offre finalement non pas un, mais deux jeux jusqu’à jeudi prochain 17h. En effet, la plateforme accorde, comme prévu, For The King, mais également Metro Last Light Redux. Développé par IronOak Games et édité par Curve Digital, le premier est un jeu de stratégie / aventure au tour par tour sorti en avril 2018. Il coûte 20 euros hors promotion.

Développé par 4A Games et édité par Deep Silver, Metro Last Light Redux est un FPS post-apocalyptique. Il date d’août 2014 et se négocie également 20 euros en temps normal.

Les 50 meilleurs FPS de tous les temps, jeux et franchises

For The King

Selon son descriptif, « For The King vous met à l’épreuve avec un mélange habile de stratégie, de combats au tour par tour et d’éléments rogue-like. La génération procédurale des cartes, des quêtes et des événements confère un caractère unique à chaque partie. Explorez Fahrul en solo ou coopérez avec d’’autres joueurs, en local ou en ligne. »

Le jeu n’est pas du tout gourmand sur le plan matériel. Il nécessite un processeur Intel Core2 Duo E4300 (2 x 1 800) / AMD Athlon Dual Core 4450e (2 x 2 300) ou équivalent, une carte graphique GeForce 8800 GTX (768 Mo) / Intel HD 4600 / Radeon HD 3850 (512 Mo) et 4 Go de RAM. Seulement 3 Go d’espace disque sont requis.

Metro Last Light Redux

« Nous sommes en 2034. Sous les ruines post-apocalyptiques de Moscou, dans les tunnels du Métro, les survivants sont assiégés par des menaces mortelles venues de l’extérieur… et de l’intérieur. Des mutants rôdent dans les catacombes sous la surface désolée et chassent dans les cieux toxiques qui la surplombent. Au lieu de s’unir, les villes-stations du Métro se déchirent pour s’emparer du pouvoir suprême, une arme surpuissante détenue dans les bunkers militaires de D6. Une guerre civile qui pourrait bien anéantir à jamais l’humanité fait rage. Vous êtes Artyom. Accablé par la culpabilité, mais plein d’espoir, vous détenez la clé de notre survie, la dernière lueur de nos heures les plus sombres… »

Exigeant lors de sa sortie, Metro Last Light Redux n’effraiera pas une machine de milieu de gamme actuelle. La configuration minimale mentionne un processeur Dual Core (2,2 GHz ou supérieur), une carte graphique compatible avec DirectX 10 et Shader Model 4 (GeForce 8800 GT 512 Mo, GeForce GTS 250, etc.) et 2 Go de RAM. Le titre occupe 10 Go d’espace disque ; notez qu’il est 64 bits uniquement.