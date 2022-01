Microsoft aligne presque 70 milliards de dollars pour racheter Activison Blizzard

Microsoft vient d’annoncer sa volonté de racheter Activision Blizzard. Montant de l’opération : 68,7 milliards de dollars. Cette acquisition ferait de Microsoft « la troisième société de jeux vidéo au monde en matière de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony ».

Ce rachat ferait passer les franchises des studios d’Activision, de Blizzard et de King, telles que Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty ou encore Candy Crush dans le giron de Microsoft. Par ailleurs, le communiqué précise qu’Activision Blizzard « possède des studios dans le monde entier et emploie près de 10 000 personnes ».

Microsoft argue que « cette acquisition accélérera la croissance de l’activité jeux de Microsoft sur les mobiles, les PC, les consoles et le cloud et fournira des éléments de base pour le metaverse ».

Satya Nadella, PDG de Microsoft, déclare : « Le jeu est la catégorie la plus dynamique et la plus passionnante du divertissement sur toutes les plateformes aujourd’hui et aura un rôle clé dans le développement des plateformes metaverse. Nous investissons massivement dans des contenus de classe mondiale, dans la communauté et dans le cloud pour inaugurer une nouvelle ère de jeu qui met les joueurs et les créateurs au premier plan et rend le jeu sûr, inclusif et accessible à tous. »

Pour enrichir le catalogue GamePass

Naturellement, comme explicité dans le communiqué, ce rachat permettrait à Microsoft de renforcer son catalogue de jeux GamePass, qui compte désormais 25 millions d’abonnés, en y intégrant les jeux d’Activision Blizzard. La société estime ainsi que « cette acquisition fera de Game Pass l’une des gammes de contenus de jeux les plus attrayantes et les plus diversifiées du secteur ». De fait, selon les chiffres de Microsoft, les jeux Activision Blizzard rassemblent près de 400 millions de joueurs actifs mensuellement.

Enfin, à la clôture de l’opération, « Microsoft disposera de 30 studios internes de développement de jeux, ainsi que de capacités supplémentaires d’édition et de production esports ».

Bien sûr, cette offre de rachat est soumise à l’examen des autorités réglementaires ; au vu des données susmentionnées, elle pourrait tomber sous le coup des lois anti-trust. Cependant, si tout se passe bien Microsoft, prévoit une finalisation de l’opération en 2023.

