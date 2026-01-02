Pourquoi personne n’achète les nouvelles cartes AMD ? Les chiffres de Steam ont parlé

L’enquête matérielle Steam de décembre 2025 confirme la domination de la série RTX 50 de NVIDIA face à une entrée timide de la AMD Radeon RX 9070 (0,22 %), tout en soulignant la progression significative des processeurs AMD qui menacent désormais la majorité d’Intel.

L’enquête matérielle publiée par Steam pour le mois de décembre 2025 permet d’observer l’évolution du parc informatique des utilisateurs de la plateforme. Ce rapport marque l’apparition de l’architecture RDNA 4 d’AMD dans les statistiques, tout en soulignant la distribution actuelle des cartes graphiques de la série NVIDIA RTX 50 (Blackwell).

Segment GPU : Adoption de l’architecture RDNA 4 et Blackwell

Pour la première fois depuis leur commercialisation, les GPU AMD Radeon RX 9070 (basés sur l’architecture RDNA 4) apparaissent dans l’enquête avec une part d’utilisation de 0,22 %.

En comparaison, la série RTX 50 de NVIDIA, disponible depuis plus longtemps, cumule 12,72 % de parts de marché sur la plateforme. La répartition des modèles Blackwell s’établit comme suit :

RTX 5070 : 3,05 % (modèle Blackwell le plus répandu)

3,05 % (modèle Blackwell le plus répandu) RTX 5060 : 2,21 %

2,21 % RTX 5070 Ti : 1,94 %

1,94 % RTX 5060 Ti : 1,74 %

1,74 % RTX 5080 : 1,68 %

1,68 % RTX 5060 Laptop : 1,14 %

1,14 % RTX 5090 : 0,60 %

Le taux d’adoption de la RX 9070 (0,22 %) reste inférieur à celui du modèle très haut de gamme de NVIDIA, la RTX 5090 (0,60 %), malgré un positionnement tarifaire différent. Le GPU AMD identifié le plus utilisé demeure la RX 7800 XT avec 1,57 %. Une catégorie “Autres cartes graphiques Radeon” non spécifiées représente 6,18 % du total.

Persistance des architectures antérieures

Malgré la présence des nouvelles générations, les architectures précédentes constituent la majorité du parc installé. Les cinq cartes les plus utilisées, totalisant 27 % des parts, appartiennent aux générations RTX 30 et RTX 40, ainsi qu’à la série GTX 16.

La NVIDIA GeForce RTX 3060 conserve la première position globale avec 6,53 % d’utilisation (+2,20 % en décembre). Cela indique un cycle de renouvellement matériel lent, potentiellement lié aux coûts des nouveaux composants, bien que ces derniers offrent des performances supérieures.

Segment CPU : ça se resserre entre Intel et AMD

La distribution des processeurs montre une réduction de l’écart entre les deux principaux fabricants :

Intel : 55,47 % (en baisse)

55,47 % (en baisse) AMD : 47,27 % (en hausse)

La tendance indique une progression des parts d’AMD, les utilisateurs privilégiant les configurations Ryzen. L’analyse des données montre une augmentation spécifique des processeurs dotés de 6, 8 et 12 cœurs, reflétant une standardisation de ces configurations pour les usages ludiques.

Résolution d’affichage et VRAM

Les choix de moniteurs et la quantité de mémoire vidéo (VRAM) évoluent progressivement :

1920 x 1080 (1080p) : Reste la définition standard avec 53,68 % des utilisateurs. 2560 x 1440 (1440p) : En progression, atteignant 21,77 %. 3840 x 2160 (4K UHD) : Représente 5,47 %. 3440 x 1440 (UWQHD) : Atteint 3,65 %.

Concernant la VRAM, la capacité de 8 Go demeure la configuration la plus courante (32,53 %).

La prédominance du 1080p et des 8 Go de VRAM suggère que la majorité des utilisateurs adaptent leur résolution aux capacités de leurs GPU de milieu de gamme (“60-class”). L’adoption des écrans 4K et OLED reste freinée par le coût élevé de ces périphériques et la puissance de calcul nécessaire pour les exploiter nativement, limitant leur accès à un segment restreint du marché.