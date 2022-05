Les processeurs Raptor Lake auraient bien plus de cache que les puces Alder Lake

La treizième génération de Core, Raptor Lake, censée être lancée avant la fin d’année, offrira un nombre de cœurs CPU plus élevé que la douzième, Alder Lake. De 16 cœurs / 24 threads en 8 P-cores + 8 E-cores au mieux, cette gamme proposera jusqu’à 24 cœurs / 32 threads grâce à une quantité d’E-cores doublée. Ce ne serait pas sa seule plus-value à en croire une capture d’écran publiée sur Twitter par OneRaichu. Les processeurs Raptor Lake recevraient également des caches L2 et L3 plus importants.

L’architecture Alder Lake accorde 1280 Ko de cache L2 et 3072 Ko de cache L3 à chaque cœur Golden Cove ; un cluster de 2048 Ko de cache L2 et 3072 Ko de cache L3 par groupe de quatre cœurs Gracemont (soit deux clusters max). Dans le cas d’un processeur tel que le Core i9-12900K, cette configuration donne 14 Mo de cache L2 et 30 Mo de cache L3 (Intel Smart Cache), soit 44 Mo de cache L2+L3.

Plus de cache L2 par cœur

Pour les processeurs Raptor Lake, la publication de OneRaichu suggère 2 Mo de cache L2 pour chaque cœur Raptor Cove et 4 Mo par clusters de cœurs Gracemont ; cela donne 16 Mo pour 8 cœurs Raptor Cove, 16 Mo pour 16 cœurs Gracemont. La quantité de cache L3 par groupe de 4 cœurs Gracemont ne changerait pas (3 Mo) ; mais avec 8 cœurs supplémentaires, viennent mathématiquement s’ajouter 6 Mo.

Le meilleur processeur Raptor Lake desktop, appelons-le Core i9-13900, aurait ainsi 68 Mo de cache en tout, soit 24 Mo de plus que le Core i9-12900.

Bien sûr, tout ceci reste hypothétique ; il faudra voir si cette hypothèse est confirmée par d’autres sources.

Génération Core 12e génération Core

Alder Lake 13e génération Core

Raptor Lake Nœud de fabrication Intel 7 (10nm) Intel 7 (10nm) Socket LGA1700 LGA1700 Architecture P-cores Golden Cove Raptor Cove Architecture E-cores Gracemont Gracemont Architecture graphique Gen12.2 Gen12.2 Nombre max de coeurs CPU 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) Cache L2 (jusqu’à) 8x 1,25 Mo (P-cores) + 2x 2 Mo (E-cores) 8x 2 Mo (P-cores) + 4x 4 Mo (E-cores) Cache L3 (jusqu’à) 30 Mo 36 Mo Cache L2+L3 (jusqu’à) 44 Mo 68 Mo Support mémoire DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 PCIe Gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 Date de lancement T4 2021 T4 2022

About p core L2 cache latency,non-accuracy test result shown in pic2. https://t.co/Gf8o2V04Pa pic.twitter.com/mLarcP9lhl — Raichu (@OneRaichu) May 18, 2022

Source : VideoCardz