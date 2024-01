MSI Claw : officialisée, la console portable sacrifie son autonomie pour plus de puissance

©MSI

Les constructeurs semblent particulièrement intéressés par le marché des consoles portables rendues populaires par la console hybride de Nintendo : la Switch. Ils sont nombreux à proposer leur propre version des consoles, comme Asus avec sa ROG Ally ou Lenovo avec la Legion Go.

C’est au tour de MSI de dévoiler son appareil nomade sous la forme de la MSI Claw. Si des spécifications potentielles de la console avaient fuitées il y a peu, le constructeur vient de faire, à l’occasion du CES 2024, une présentation officielle de sa console portable.

Bien que la MSI Claw semble surpasser la concurrence sur certains points, d’autres, comme la capacité de la batterie et le CPU, pourraient remettre en question les capacités de la machine.

Des inconnus en ce qui concerne le processeur

La console de MSI embarque un processeur Meteor Lake d’Intel pouvant atteindre une fréquence de 4,8 GHz, une première dans l’histoire des consoles portables. Cependant, le constructeur spécifie que le CPU de la machine ira jusqu’à l’Intel Core Ultra 7 155H. Il est donc tout à fait possible que plusieurs versions de la console, certainement moins puissantes, soient commercialisées.

La MSI Claw dispose également de 16 Go de RAM LPDDR5, un stockage SSD NVMe (sans que MSI ne précise la capacité totale), d’un GPU Intel Arc et d’un écran Full HD de 7 pouces. De plus, la MSI Claw sera équipée du WiFi 7 et tournera sous Windows 11, permettant de jouer à des jeux mobiles Android grâce au MSI App Player.

Pour revenir plus en détail sur l’affichage, l’écran de la console est, il semblerait, supérieur à celui du nouveau Steam Deck OLED mais inférieur à celui de la Legion Go de Lenovo. La dalle FHD propose une définition de 1920 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et devrait être également tactile.

La capacité de la batterie de la MSI Claw est ridicule

Enfin, gros point noir au tableau : la capacité de la batterie. La MSI Claw est alimentée par une batterie de 53 WH pouvant offrir jusqu’à deux heures d’autonomie. Une capacité absolument ridicule qui fait à peine mieux que la ROG Ally d’Asus et qui est largement en deçà des douze heures promises par le Steam Deck OLED et des trois heures d’autonomie de la Legion Go.

Il semblerait que la course à la puissance des constructeurs ait un impact très négatif sur l’intérêt principal des consoles portables : pouvoir jouer de façon nomade. Quel est l’intérêt de jouer à des jeux récents en Full HD s’il faut rester proche d’une prise pour recharger sa machine ?

Finalement, la MSI Claw, entre son écran, les inconnus en ce qui concerne son CPU et la capacité de sa batterie, ne se démarque pas particulièrement de la concurrence. Contrairement à ce que prétend le constructeur, la machine ne devrait pas redéfinir les normes du marché du gaming portable.