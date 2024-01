MSI Claw : une console portable inattendue qui mise sur un processeur Intel

© MSI China / @wxnod

Les consoles portables sont revenues en grâce ces derniers temps, peut-être en raison des performances qu’offrent les solutions graphiques intégrées des processeurs modernes et du succès de la Switch : outre l’énorme catalogue des AYANEO, ASUS a sa ROG Ally, Lenovo sa Legion Go et Valve son Steam Deck. Un nouvel acteur d’envergure va prochainement dégainer la sienne : MSI.

L’entreprise présentera formellement sa console portable baptisée Claw à l’occasion du CES, mais a déjà fait un peu de teasing sur le réseau social X.

A whole new breed of MSI dragon is coming.

Get a grip and stay tuned.#MSIxCES2024 #RGB #Gaming pic.twitter.com/W9mp2cDo9w — MSI Gaming (@msigaming) January 4, 2024

MSI Claw : une console gavée de RAM

Mieux, une entrée Geekbench et des visuels délivrés par des leakers donnent une idée bien précise de ce que la marque a concocté.

Concernant l’aspect de la machine, le compte @wxnod a publié l’image ci-dessous. Elle montre une MSI Claw dans la pure tradition des consoles portables, avec deux joysticks situés de part et d’autre de l’écran central, quatre boutons à droite, une croix directionnelle à gauche. Nous pouvons supposer la présence de gâchettes sur la tranche supérieure de la console.

L’entrée Geekbench révèle que la Claw est propulsée par un processeur Intel Meteor Lake ; plus précisément, par le Core Ultra 7 155H. C’est une puce armé de 16 cœurs / 22 threads, dans une configuration en 6 + 10 (P-cores / E-cores). Le CPU a une fréquence de base de 3,8 GHz et monte à 4,8 GHz en Boost.

Pour la partie GPU, ce processeur mobilise 8 cœurs Xe cadencés à 2,25 GHz. Selon les premiers tests, cet iGPU rivalise avec les meilleures solutions graphiques intégrées RDNA3 d’AMD, notamment celles des Ryzen Z1.

Le Core Ultra 7 155H est épaulé par 32 Go de RAM dans le cas présent, soit une quantité de RAM élevée pour une console portable : deux fois plus que dans les Lenovo Legion Go et ASUS ROG Ally. Il est possible que ce soit la configuration maximale et que MSI propose une variante de sa console armée de 16 Go de RAM.

La société détaillera toutes les spécifications de sa machine la semaine prochaine, à l’occasion du CES.