Meilleure console portable, quel modèle choisir en 2024 au meilleur prix ?

Il y a encore quelques années, Nintendo semblait bien seul sur un segment que le Japonais avait presque inventé. Quelques fabricants chinois s’étaient bien mis en tête de proposer des PC en forme de console portable, compact et diablement pratique : trop chers et sans aucun soutien marketing, ils ne remportaient qu’un succès d’estime.

Officiellement présenté par Valve le 15 juillet 2021, le Steam Deck est sorti quelques mois plus tard, mais il a fallu attendre juillet 2022 pour qu’il soit réellement disponible. Compact sans trop négliger la puissance de calcul ; ergonomique tout en étant plutôt complet, le Steam Deck a fait naître à lui seul un marché qui prend de l’ampleur et compte de plus en plus d’acteurs. De quoi remettre en question l’hégémonie de Valve ?

Le Steam Deck ©Valve

Steam Deck : le meilleur rapport qualité/prix

Steam Deck – 256 Go La pionnière, avec le meilleur rapport qualité/prix

Toute votre logithèque Steam dans SteamOS Trois niveau de prix avec un ticket d’entrée très correct

Trois niveau de prix avec un ticket d’entrée très correct Puissance plus que convenable, nuisances sonores contenues

Puissance plus que convenable, nuisances sonores contenues Communauté très nombreuse et très active On n’aime pas Grande et un peu lourde tout de même

Grande et un peu lourde tout de même Autonomie en retrait

Autonomie en retrait Stockage SSD au format M.2 2230

S’il est une machine que l’on ne présente plus, c’est bien le Steam Deck imaginé par Valve afin de populariser une nouvelle façon de jouer sur PC. La bête est animée par un processeur spécialement conçu par AMD pour Valve, l’Aerith. Ses quatre cœurs Zen2 et ses 8 unités graphiques RDNA2 commencent à doucement accuser leur âge, mais la version OLED lancée en novembre 2023 apporte tout de même une gravure un peu plus fine de cet APU (en plus d’une RAM un peu plus rapide).

La machine est encore bien vaillante et profite aujourd’hui d’une communauté aussi abondante que réactive. L’intégration à l’écosystème Steam est évidemment un atout de poids pour une machine qui, justement, n’est clairement pas la plus légère de notre sélection.

En réalité, ses presque 30 centimètres de long sont moins gênants que les 669 grammes d’une bête qui, hélas, n’a pas une autonomie de très longue durée : 2 à 8 heures pour la version classique, 3 à 12 heures pour la version OLED.

Reste que les contrôles de la machine sont bien pensés autant que bien placés et, surtout, que le Steam Deck profite d’un atout indiscutable : le premier prix est à moins de 420 euros et les promos se font de plus en plus fréquentes. Imbattable.

ASUS ROG Ally : la reine du jeu vidéo, mais pas seulement

ASUS ROG Ally (Z1 Extreme) La reine du jeu vidéo

On aime Écran d'excellente facture, le 120 Hz en prime

Des performances de haut niveau sans faire paniquer la ventilation

Très bonne prise en main

Windows 11, c'est pratique pour tout un tas de raisons ! On n'aime pas Grande et un peu lourde tout de même, comme le Steam Deck !

Autonomie en retrait, comme le Steam Deck !!

Stockage SSD au format M.2 2230, comme le Steam Deck !!!

Sortie pratiquement un an après le Steam Deck, la ROG Ally est la réponse d’ASUS à Valve, une réponse qui passe par Windows 11 et qui affiche un traitement « premium » afin, par exemple, de profiter d’un processeur plus musclé. Il s’agit toujours d’une puce spécifiquement conçue par AMD – le Z1 Extreme – qui exploite des cœurs CPU Zen3 et GPU RDNA3 pour une mise à jour technologique notable par rapport au Steam Deck. ASUS a également dopé la définition d’image (1 920 x 1 080) et autorisé une fréquence de rafraîchissement remarquable de 120 Hz.

Hélas, tout cela se paie et l’autonomie plonge encore davantage, mais il est heureusement possible de s’en tenir à quelque chose de plus conventionnel pour préserver (un peu) la batterie. À l’usage, malgré toutes les qualités techniques de la ROG Ally, on regrette tout de même qu’ASUS n’ait pas soigné davantage les contrôles de sa console portable, surtout la croix directionnelle, et apporté un peu plus de lisibilité à son interface : Armoury Crate SE rend les réglages de la console plus simples et plus complets qu’avec Windows, mais c’est encore un peu dur de s’y retrouver. Une très bonne pioche malgré tout.

Logitech G Cloud : petit prix et jeu dans le nuage

Logitech G Cloud La console portable dédiée au Cloud Gaming

On aime Très jolie petite machine, très confortable

La dalle de qualité, les couleurs bien réglées

Surcouche logicielle simple d'accès

Jeu en streaming impeccable, l'avenir du jeu vidéo ? On n'aime pas On dépend presque complètement du WiFi

Pas un monstre de puissance, Android peu pratique

En plus de la console, il faut payer les abonnements

Inutile de dire que Logitech a surpris son monde quand il a annoncé la mise sur le marché de sa propre petite console de jeux. Il a encore davantage surpris les joueurs alors que la marque, plutôt très connu des gros joueurs PC, s’est penché sur le système Android. En réalité, la raison en est assez simple : il ne s’agit pas de proposer une véritable console/PC, mais plutôt une machine toute entière dédiée au jeu en streaming.

Bien sûr, il reste possible d’installer les jeux Android pour ne pas avoir à systématiquement jouer « en ligne », mais l’objectif est plutôt de n’installer que les applications GeForce NOW ou Xbox Cloud Gaming par exemple. Ensuite, selon le niveau de votre abonnement, vous pourrez profiter de jeux qui tournent en réalité sur les serveurs de Microsoft ou de NVIDIA. Pourvu que votre connexion Internet puis votre accès WiFi soient de bon niveau, le résultat est assez bluffant. Mais, car il y a un gigantesque mais, il est onéreux. Pensez que la G Cloud n’est qu’un peu moins chère que le Steam Deck, mais qu’il faut en plus se farcir les abonnements à un ou plusieurs services. Il paraît que c’est l’avenir du jeu vidéo cela dit…

AYANEO 2S : un véritable monstre de puissance

AYANEO 2 On aime Design remarquable sans vis apparente, avec des bordures très fines

Excellent niveau de performances, grande capacité RAM et SSD

Ergonomie proche de la perfection avec mini-sticks à effet Hall

Nombreux ports USB dont deux en USB4 On n'aime pas Tarif qui pique un peu les yeux, malgré son niveau d'équipement

Dommage, l'écran en 60 Hz seulement

Chauffe qui peut gêner, malgré un ventilateur plutôt « actif »

Moins connue et moins ancienne que GPD, AYANEO est une autre de ces sociétés chinoises qui « pullulent », mais qui n’ont clairement pas oublié d’être talentueuses. D’abord parce que la finition et l’intégration de cette AYANEO 2S est une merveille et une bonne façon de tordre le coup face à la mauvaise réputation que pourrait encore avoir le made in China. Ensuite parce que la machine est à la pointe de la technologie avec sa puce Ryzen 7 7840U (tandis que l’AYANEO 2 se contente d’un Ryzen 7 6800U) dotée de 8 cœurs Zen3 et de 12 unités de calcul RDNA3. Autant dire que c’est un véritable monstre de puissance d’autant qu’AYANEO laisse le choix de l’accompagner par 16, 32 ou même 64 Go de RAM et par un SSD M.2 2280 pouvant atteindre 4 To.

Problème, équipée à son maximum l’AYANEO 2S a un coût prohibitif et même dans sa configuration minimale, elle reste un peu plus chère que la ROG Ally à équipement presque équivalent. C’est sans doute le prix à payer alors que la société n’a pas les moyens d’ASUS. Alors, pour se démarquer, AYANEO a abandonné le 120 Hz de l’écran de la ROG Ally et opté pour l’intégration de davantage de ports USB, avec de l’USB4 notamment. Le design de la bête est aussi plus agréable, la prise en main encore un peu plus confortable et les mini-sticks profitent de cet effet Hall garant d’une belle précision… même sur la longue durée. Un challenger très intéressant.

GPD Win 4 : excellence du design, confort d’un vrai clavier

GPD Win 4 Un excellent design avec un vrai clavier On aime Design PSP/PS Vita absolument craquant, le clavier coulissant en prime !

Bonnes performances générales, écran IPS de grande qualité

Mini-sticks à effet Hall : ce devrait être obligatoire !

SSD au format 2280 pour une évolution moins coûteuse On n'aime pas Prix particulièrement élevé, même à ce niveau d'équipement

Écran de seulement 6 pouces avec des bordures trop importantes

Ventilateur qui turbine pas mal

Des entreprises chinoises qui se sont lancées dans la conception de consoles/PC portables, GPD est assurément l’une des plus connues et des plus actives. Bien avant la sortie de la Win 4, elle avait d’ailleurs tenté plusieurs modèles qui n’avaient toutefois pas profité du coup de projecteur lié à la sortie du Steam Deck. La Win 4 a eu cette chance et comme en plus c’est de loin la machine la plus réussie de GPD, elle connaît un certain succès.

Il faut dire qu’en plus de son design craquant et de son format très compact, elle dispose de tout ce qu’il faut pour convaincre les amateurs de PC. En particulier, l’écran coulisse vers le haut pour laisser apparaître un clavier, certes QWERTY, mais plutôt complet et très pratique à l’usage. Pour ne rien gâcher, cet écran est agréable, bien lumineux alors que les contrôles sont assurés par des éléments de très haute précision : les mini-sticks sont à effet Hall notamment pour éviter tout risque de drift. Au final, il n’y a pas grand-chose à reprocher à cette machine en dehors de l’activité un peu trop systématique du ventilateur et, bien sûr, son niveau de prix qui va dissuader plus d’un amateur. Dommage.

Nintendo Switch Lite : parce que Nintendo, tout simplement !

Nintendo Switch Lite La console portable incontournable de Nintendo

On aime Très belles finitions, console plus légère et plus compacte

La logithèque Switch avec les exclues Nintendo

Prise en main réussie, autonomie en progrès

Prix intéressant, même si Nintendo pourrait encore faire mieux On n'aime pas Impossible de rediriger l'affichage vers la télévision

Affichage peut-être un peu moins lisible sur l'écran plus petit

Nintendo reste hermétique au Bluetooth

Nous disions que le Steam Deck n’avait pas besoin d’être présenté… mais c’est peut-être encore plus vrai pour celle qui reste la reine des consoles aujourd’hui sur le marché. Certes, la Switch n’est pas la plus clinquante, pas la plus performante non plus, mais la qualité de sa conception, l’excellence de sa logithèque et le savoir-faire de Nintendo lui assurent un succès retentissant depuis de nombreuses années déjà. Cette version « Lite » de la Switch n’est pas tout à fait la même machine puisqu’il s’agit pour Nintendo de doper l’orientation nomade de sa console.

Alors, forcément, on regrette qu’il soit impossible de la « docker » pour en profiter sur la télé du salon. On regrette aussi que l’écran soit un peu moins agréable à utiliser et que Nintendo ne se soit toujours pas converti au Bluetooth. En revanche, impossible de ne pas saluer ce nouveau format qui rend la Switch tout à la fois plus légère, plus compacte et plus agréable à manipuler. L’autonomie progresse aussi sensiblement et l’ensemble paraît mieux fini avec une robustesse notable. Enfin, le prix est également un atout de poids, même s’il reste tout relatif compte tenu de l’âge du hardware embarqué.

Retroid Pocket 3+ : la petite reine de l’émulation

Retroid Pocket 3+ Parfaite pour l'émulation On aime 128 Go d'espace de stockage pour une large bibliothèque d'émulation

Performances très honnêtes : émuler jusqu'à la PS2

Écran de 4,7 pouces agréable et coloré

Interface générale bien vue, autonomie très correcte On n'aime pas Un tarif encore un peu élevé hors promotions

Ergonomie perfectible, surtout pour les joueurs Xbox (sticks symétriques)

Pour ce guide, nous n’avons retenu qu’une seule console portable dédiée « émulation » alors que le marché en compte des dizaines. Si nous avons opté pour cette Retroid Pocket 3+ c’est sans doute parce qu’elle constitue la machine la plus aboutie dans le domaine… même si tous les goûts sont évidemment dans la nature. Nous avons plus particulièrement apprécié ses dimensions relativement compactes, mais tout de même pas riquiqui comme chez certains.

De fait, la machine reste très agréable à prendre en main et, surtout, on ne se fatigue pas les avant-bras même après plusieurs heures de jeux. Plusieurs heures d’ailleurs autorisées par une batterie (4 500 mAh) convaincante. L’écran de 4,7 pouces lui aussi est convaincant alors que les performances de la bête sont garanties par une puce (Unisoc Tiger T618 à 2 GHz) peu connue, mais tout à fait capable. La limite est ici atteinte avec la PlayStation 2 : seuls les jeux les plus légers de la machine Sony pourront tourner. En revanche, la plupart des titres Dreamcast et Gamecube passent très bien et, en-dessous, c’est parfait. Pour ne rien gâcher, Retroid a pensé aux contrôles « modernes » avec deux véritables mini-sticks plutôt agréables et très bien placés : aucun jeu ne risque de poser problème.

Qui dit console portable, dit évidemment périphérique de relativement petite taille. Pour autant, cela ne veut pas dire que tous les appareils se valent à ce niveau et si la machine pouvait sembler imposante à sa sortie, le Steam Deck se trouve finalement plus ou moins dans la moyenne haute à pratiquement 30 centimètres de long.

Il faut savoir que dans la majorité des cas, la taille de la machine est liée à la taille de son écran. Ainsi, les modèles avec un écran de moins de 5 pouces passent généralement sous la barre des 20 cm quand les consoles avec une diagonale de plus de 8 pouces dépassent les 35 cm. Il convient donc de juger en fonction de vos besoins/envies.

N’oubliez cependant pas que si un écran de plus grandes dimensions offre un confort indiscutable durant les parties d’à peu près tous les styles de jeux, il entraîne une console plus large qui, elle, est au contraire moins agréable à tenir, surtout lorsque l’on parle de machine qui atteignent ou dépassent les 30 centimètres… Même si cela reste une question de goûts.

Notez enfin qu’écran plus large ne veut pas forcément dire définition plus importante. Il convient de vérifier si les deux notions sont en adéquation : de plus en plus d’entreprises chinoises proposent du 2560 x 1440 sur des écrans de 7 pouces quand le Steam Deck se contente de 1280 x 800. L’entre-deux Full HD (1920 x 1080) n’est pas un mauvais choix.

Quel(s) type(s) de jeu(x) visez-vous ?

Parler de console portable est un peu compliqué aujourd’hui dans la mesure où cela peut aussi bien prendre en compte le Steam Deck, un vrai PC ultra-compact, que la Nintendo Switch Lite, pratiquement une console de salon mise dans une portable. Plus « décalé » encore, on trouve aujourd’hui de plus en plus de machines dédiées au rétrogaming comme les modèles de Retroid (Pocket 3+) par exemple.

Dans le même ordre d’idées, il y a des machines conçues plutôt pour le jeu « local », entendez par là hébergés sur l’appareil lui-même – c’est le cas de tous les modèles évoqués dans le paragraphe précédent – mais aussi des machines pensées pour une tendance de fond : le cloud gaming. C’est notamment le cas de la Logitech G Cloud, mais d’autres modèles sont déjà annoncés alors que les services de streaming comme GeForce NOW ou Xbox Cloud Gaming prennent de l’ampleur.

© AYANEO

Des consoles avec des orientations aussi différentes ne peuvent que conduire à des profils de joueurs très différents. Même si ce n’est pas forcément évident, un PC ultra-compact comme le Steam Deck, la ROG Ally, mais aussi toutes les Chinoises du type AYANEO, pourront faire tourner de grosses productions AAA autant que des jeux indé et des émulateurs en local comme en streaming. Vous comprenez bien que les autres types de consoles seront de plus en plus limitées à mesure que l’on descend en gamme.

Avez-vous vraiment besoin de puissance ?

Directement liée à la question précédente – du type de jeux visé – la question de la puissance est très subjective. Certains joueurs se contenteront de petites productions pas forcément très ambitieuses esthétiquement quand d’autres ne seront pas satisfaits s’ils n’ont pas leurs 100 images par seconde de manière constante.

Inutile de se voiler la face, même la plus puissante console/PC portable aura toutes les peines du monde à maintenir ces 100 images par seconde. Reste qu’à l’heure actuelle, l’ASUS ROG Ally est la seule machine dotée d’une dalle en mesure de proposer une telle vitesse d’animation (jusqu’à 120 Hz même). Vous comprenez combien il est important de scruter la fiche technique du produit de vos rêves en fonction… de vos rêves justement.

À contrario, une console comme la Pocket 3+ de Retroid se contente d’un « minuscule » processeur Unisoc Tiger T618 à 2 GHz. Sa puissance de calcul n’a rien de comparable avec les APU signées AMD que l’on retrouve sur toutes les consoles/PC de Valve, ASUS, AYANEO ou GPD par exemple. En même temps, les joies de l’émulation ont ceci d’appréciable qu’elles ne demandent généralement pas un monstre de puissance.

Autonomie et mobilité

Il ne faut pas oublier que la puissance est bien souvent « l’ennemi » des machines portables. N’importe quel gamer PC vous le dira : un ordinateur portable dédié aux jeux vidéo est souvent un monstre qui manque de nous déboiter l’épaule à chaque sortie. Encombrantes et massives, ces machines se distinguent aussi par leur autonomie famélique. Eh bien, les chats ne font pas des chiens et il en va de même sur les consoles portables.

Qu’il s’agisse du Steam Deck ou de la ROG Ally, l’autonomie se résume à « pas grand-chose » dès lors que l’on tente de faire tourner un jeu un tout petit peu « costaud » et il n’est bien sûr pas question de se lancer pendant des heures dans Cyberpunk 2077 ou Starfield. Un peu plus gênant, ce genre de machines n’est de toute façon pas taillées pour les baroudeurs et, même en utilisation minimale, l’autonomie excèdera difficilement les quatre heures.

Des machines dotées d’un processeur plus modeste seront généralement capables de tenir un peu plus longtemps, mais il ne faut cependant pas se bercer d’illusions : qui dit machine plus petite dit aussi batterie plus compacte… et donc de moins longue durée. L’avantage sera surtout que comme la batterie est plus petite, le temps de recharge sera plus court et d’éventuelles batteries externes seront plus efficaces. Pas si mal remarquez.

Parce que le diable est dans les détails

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire et de points à vérifier avant d’opter pour telle ou telle console portable. Nous aurions ainsi pu développer tout un paragraphe sur l’ergonomie de la bête, mais les choses sont ici tellement subjectives que nous vous ferons simplement remarquer que très peu de modèles proposent une disposition des contrôles « façon PlayStation », c’est plutôt le style Xbox qui est majoritairement retenu.

Un autre point qu’il convient de mettre en avant est la présence – dans de très rares cas – d’un clavier intégré. Bien sûr, cela n’aurait pas beaucoup de sens sur la Switch Lite de Nintendo, mais puisque nombre de ces petites machines sont de véritables PC à peine camouflés, un clavier peut rendre de fiers services. Bien sûr, il reste possible d’en brancher un en USB voire de le connecter via le Bluetooth, mais le petit clavier qui se déploie lorsque l’on fait glisser l’écran de la GPD Win 4, c’est quand même top !

Au moment de parler de la puissance de la machine, nous avons rapidement évoqué la fréquence de rafraîchissement. C’est un point sur lequel nous aimerions revenir afin de préciser que toutes ces machines ont un point commun : elles peuvent se connecter à un écran externe ou une télévision. La fréquence de rafraîchissement n’est alors plus dépendante de la dalle intégrée à la bête, mais du moniteur externe. Notez aussi que dans le cas d’un tel branchement la « faible » définition du Steam Deck (1280 x 800 pixels) saute encore davantage aux yeux. Vous voilà prévenus 😊

Vous le savez, une machine n’est rien sans un logiciel de qualité. Là, nous ne pouvons hélas pas entrer dans les détails tant les options sont nombreuses. Il y a les environnements propriétaires comme celui de la Switch Lite, mais on trouve des machines sous Android, sous Windows et le Steam Deck exploite SteamOS. L’avantage de systèmes comme SteamOS ou Windows tient dans les possibilités plus larges qu’ils offrent pour le jeu vidéo, mais pas seulement : brancher clavier, souris, écran et vous avez un vrai petit PC de voyage !

Enfin, pour terminer ces quelques conseils qui n’ont pas la prétention d’être exhaustifs, il convient de souligner que la plupart de ces machines sont un peu moins « pénibles » que nos smartphones. Elles sont généralement plus simples à ouvrir, certaines peuvent même évoluer en remplaçant par exemple l’unité de stockage. Le Steam Deck a déjà fait les beaux jours d’un site comme iFixit lequel a publié des vidéos pour montrer comment chaque élément peut être retiré/remplacé… en cas de panne par exemple.