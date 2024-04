MSI Claw : un pilote qui booste les perfs, un firmware qui simplifie les futures mises à jour

MSI vient de mettre à jour sa console portable dernier cri, la Claw. Celle-ci bénéficie de nouveaux pilotes pour son GPU et firmware, permettant une amélioration globale de la machine en ce qui concerne les mises à jour et les performances.

©MSI

La Claw de MSI est l’une de ces nouvelles consoles portables nouvelle génération similaires à des PC gamer miniatures. Très pratique, ce genre de machine permet de jouer à une bonne partie du catalogue de jeu d’un joueur de manière totalement nomade.

En revanche, la plupart de ces consoles ont un défaut récurrent : leur autonomie. S’ils sont relativement puissants, leur batterie ne dure pas éternellement. Évidemment, c’est le cas également pour la MSI Claw.

La console embarque un Intel Core Ultra 7-155H pouvant atteindre une fréquence de 4,80 GHz, de quoi promettre des performances de qualité quel que soit le jeu utilisé. Malheureusement, cela se fait donc au détriment de l’autonomie, la batterie, en fonction du jeu et des paramètres, peut tenir entre 80 minutes et 4h30.

Néanmoins, la Claw reste une machine parfaitement acceptable, promettant une expérience de jeu de qualité. D’ailleurs, MSI compte bien bichonner sa console puisque son futur serait tracé pour les dix ans à venir. Qui plus est, l’entreprise met à jour régulièrement la Claw afin d’améliorer l’expérience de la console.

©MSI

Les jeux sur MSI Claw sont désormais beaucoup plus fluides

En effet, de nouvelles versions des pilotes du GPU de la console portable viennent d’être déployées afin de parfaire les capacités de la machine. Ainsi, selon MSI, les performances de la Claw pourraient s’être améliorées drastiquement, encore une fois en fonction du jeu.

Une amélioration globale comprise entre 5% et 40% peut être observée sur la plupart des titres. En revanche, des jeux comme 7 Way to Die bénéficient d’un boost de 150% des performances.

Ce n’est pas tout et l’entreprise assure que l’expérience de la Claw devrait être plus fluide sur au moins 100 jeux du catalogue Steam. Si ces affirmations font rêver, il faut néanmoins préciser que les tests réalisés par MSI ont été faits en mode performance, en qualité faible, avec le XeSS d’Intel activé et sans synchronisation verticale.

Cela signifie que pour bénéficier de cette augmentation drastique des performances, l’expérience des joueurs en jeu doit être réglée sur les paramètres les plus bas possibles. Les chiffres et affirmations de MSI sont donc à prendre avec précaution.

La Claw sera plus simple à mettre à jour

Les joueurs voulant profiter de leurs jeux avec une configuration graphique plus avancée pourraient ne pas obtenir les mêmes gains de performances que ceux présentés par la firme.

Néanmoins, les consoles portables étant moins puissantes qu’un PC gamer haut de gamme, la configuration utilisée par MSI reste logique. Pour profiter d’une expérience fluide et sur la durée, il vaut mieux, en effet, se contenter de graphismes “suboptimaux”.

En revanche, en bonus, MSI va permettre de mettre à jour la console directement sans passer par une clé USB. Pour ce faire, la firme à également déployé de nouveaux pilotes pour le BIOS de la machine. Cela devrait rendre l’utilisation de la machine plus fluide et beaucoup plus simple à l’avenir.