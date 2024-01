MSI Claw : le futur de la console portable est tracé pour les 10 ans à venir

©MSI

A peine entré sur le marché des consoles portables, et alors que sa Claw n’est même pas encore disponible, MSI est se tourne vers l’avenir et envisage d’ores et déjà le futur. Clifford Chun, System Product Managing Director chez le constructeur, a ainsi confié à nos confrères d’IGN que la stratégie de MSI concernant les consoles portables était tracée sur le long terme.

Une vision à long terme pour la Console de MSI

Parmi les autres confidences, Clifford Chun a également indiqué que la concurrente du Steam Deck était en développement depuis deux ans déjà chez MSI. Le constructeur a toutefois préféré patienter jusqu’ici, attendant que la technologie soit capable d’offrir deux heures de jeu sur batterie avec des composants suffisamment puissant, en l’occurrence un processeur Intel avec iGP intégré, tout en conservant un poids raisonnable.

Côté écran, MSI a préféré ne pas utiliser d’écran OLED pour privilégier la fréquence de rafraichissement, justifiant ainsi la présence d’un écran 120 Hz qu’il reste encore à utiliser pleinement. En revanche, le constructeur a intégré des joysticks et des gâchettes à effet Hall, supprimant le risque de drift qu’on pu connaitre -et connaissent encore- certaines consoles comme la Switch tout en améliorant l’expérience utilisateur, afin de la rendre plus proche de celle proposée par les manettes de consoles de salon.

Mais c’est principalement le futur de la Claw qui nous intéresse, et MSI a ici quelque chose de très précis en tête : une nouvelle version de la console portable tous les deux ou trois ans, pour suivre le cycle des nouveautés technologiques dans les jeux vidéo. Les Claw v2, v3 et v4 seraient ainsi déjà à l’étude.

En d’autres termes, le constructeur souhaite suivre un rythme soutenu de mises à jour de sa Claw, calqué sur la feuille de route d’Intel. Une hypothétique v2 de la Claw pourrait donc intégrer un processeur Intel Panther Lake, avec un iGP Xe3. Bien entendu, cette vision à long terme de MSI suppose que le succès de la Claw soit au rendez-vous avec son tarif de 699 dollars ; à l’heure actuelle, rien n’est moins sur.

Source : IGN