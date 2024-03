Steam Deck : prix, caractéristiques techniques, jeux compatibles, tout savoir sur la console portable de Valve

Les consoles portables modernes n’ont plus rien à voir avec leurs ancêtres tels que la Gameboy ou la Lynx d’Atari. Désormais, ces machines nomades sont bien plus puissantes et se révèlent être une bonne alternative à certains PC conventionnels. C’est notamment le cas du Steam Deck, la console portable développée par Valve, l’entreprise derrière Half-Life, Portal et bien sûr Steam.

© Valve

La Nintendo Switch, à sa sortie en 2017, a eu l’effet d’un petit raz-de-marée. Depuis, de nombreux constructeurs s’en sont inspirés afin de proposer leur propre console portable. Celle qui nous intéresse a été développée par un géant du jeu vidéo, responsable de titres célèbres mais aussi de la plateforme de distribution la plus célèbre : Valve et son Steam Deck.

Malgré la renommée de Valve, si on compare le Steam Deck à la PlayStation 5, aux Xbox Series ou au monde du PC Gaming, la machine reste assez méconnu par une grande majorité de joueurs. Ainsi, si vous souhaitez vous renseigner sur ce produit : vous êtes au bon endroit ! Prix, différents modèles, performances, jeux… voici notre résumé de tout ce qu’il faut impérativement connaitre sur le Steam Deck avant de passer à la caisse.

📅 Depuis quand le Steam Deck est-il disponible ?

En juillet 2021, Valve levait officiellement le voile sur le Steam Deck en dévoilant les premiers visuels de la bécane et l’ensemble des fonctionnalités dont les joueurs pourront facilement profiter. Dans le même temps, la firme partageait une première date de sortie pour le mois de décembre 2021. Malheureusement, la pénurie de semi-conducteurs en a décidé autrement et a poussé le constructeur à reporter le lancement de quelques mois afin d’être certains de pouvoir honorer l’ensemble des précommandes.

C’est donc le 25 février 2022 que le Steam Deck a finalement vu le jour, avec la volonté de rendre encore plus accessible votre bibliothèque de jeux Steam. Pari réussi ? Oui, totalement ! Cette machine est très simple d’utilisation et offre tout ce dont les amateurs de jeux vidéo sur PC sont en droit d’attendre d’un hardware portable.

Fort de ce succès, Valve décide même de proposer un tout nouveau modèle dès le 16 novembre 2023 : le Steam Deck OLED. Attention, il faut préciser que, comme tout bon écran OLED la dalle de la machine est susceptible aux problème de burn-in. Heureusement Steam semble avoir bien pensé la machine puisque les risques de brûlure de l’écran sont réels mais ils restent exceptionnels.

💲 Combien coûte un Steam Deck ?

Depuis sa commercialisation, le Steam Deck s’est donc décliné sous plusieurs modèles aux prix bien différents. On retrouve tout d’abord la version classique de la machine (avec écran LCD) avec un espace de stockage de 64 Go pour la modique somme de 369 euros. Il est aussi question d’un modèle un peu plus onéreux, lui aussi équipé d’un écran LCD, mais pourvu d’un espace disque de 512 Go, et vendu au prix de 469 euros sur le site du constructeur. Sachez d’ailleurs que ces deux modèles cesseront bientôt d’être commercialisés, c’est pourquoi Valve y a appliqué de légères baisses de prix.

Concernant le modèle de base du Steam Deck, il ne restera donc plus que la version à 256 Go, affichée au prix de 419 euros. Pour ce qui est du Steam Deck OLED, il existe pareillement plusieurs versions : dans un premier temps, celle embarquant un espace de stockage de 512 Go est proposée à 569 euros, tandis que la version 1 To voit son prix grimper jusqu’à 679 euros.

© Valve

En proposant une telle diversité de prix, Valve s’assure que sa machine s’adresse à tous les types de joueurs, mais également tous les portefeuilles. Sachez enfin que la firme commercialise des modèles reconditionnés à moindre frais.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques techniques du Steam Deck ?

Là-encore, il existe de nombreuses différences de composants et de technologies entre les différents modèles. Pour y voir un petit peu plus clair, on vous propose de consulter notre tableau récapitulatif :

Steam Deck

LCD 64 Go Steam Deck

LCD 256 Go Steam Deck

LCD 512 Go Steam Deck

OLED 512 Go Steam Deck

OLED 1 To Écran Écran LCD 7″ de 1280 × 800 pixels Écran OLED HDR 7,4″ de 1280 x 800 pixels Fréquence de rafraichissement Jusqu’à 60 Hz Jusqu’à 90 Hz Processeur AMD APU (7 nm) avec une architecture Zen 2 AMD APU (6 nm) avec une architecture Zen 2 Puce graphique RDNA 2 (8 unités de calcul cadencées entre 1 et 1,6 Ghz) RDNA 2 (8 unités de calcul cadencées à 1,6 Ghz) Mémoire vive 16 Go LPDDR5 (5500 MT/s) 16 Go LPDDR5 (6400 MT/s) Espace de stockage 64 Go 256 Go 512 Go 512 Go 1 To Connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6 Connectique USB-C avec support DisplayPort 1.4 + USB-A 3.1 + prise audio 3,5 mm Batterie Batterie de 40 Wh pour 2 à 8 heures de jeu (en fonction du contenu) Batterie de 50 Wh pour 3 à 12 heures de jeu (en fonction du contenu) Système d’exploitation Steam OS 3.0 Accessoires et éléments annexes Étui de transport Étui de transport + bundle de profil Steam Étui de transport + bundle de profil Steam

+ vidéo de démarrage exclusive

+ thème de clavier virtuel exclusif

La conception du Steam Deck a été longuement imaginée par les ingénieurs de Valve afin que cette machine ressemble à une manette, avec quelques fonctionnalités supplémentaires. On retrouve donc deux joysticks très confortables, accompagnés d’une croix directionnelle, de quatre boutons positionnés en losange, et de quatre gâchettes placées sur la zone supérieure de la bécane. Il est pareillement question des traditionnels boutons d’allumage et de réglage du son, ainsi que de quatre autres poussoirs pouvant s’apparenter aux actions « Start » et « Select » ou permettant d’accéder à divers menus.

© Valve

Outre tous ces éléments, d’autres technologies ont été intégrées au Steam Deck. Dans un premier temps, des trackpads se trouvent de part et d’autres de l’écran : ils sont même personnalisables et offres une précision accrue, ainsi qu’une très bonne réactivité. De leur côté, les quatre boutons poignées qui se trouvent à l’arrière de l’appareil peuvent être assignés à diverses actions et laissent donc le joueur accéder à plus de possibilités, tout en gardant ses pouces fermement ancrés sur la machine.

© Valve

Enfin, le Steam Deck profite aussi d’une fonctionnalité gyroscope : grâce à la centrale inertielle (IMU) intégrée, vous pourrez améliorer votre visée en ajustant la position physique de l’appareil.

🎮 Quels sont les jeux compatibles avec le Steam Deck ?

De manière générale, le Steam Deck est compatible avec la grande majorité des jeux présents sur la plateforme Steam. Pour y accéder, vous n’aurez qu’à vous connecter à votre compte et profitez de l’ensemble de votre ludothèque à portée de main. Évidemment, si vous avez commencer une partie sur PC et que vous souhaitez la continuer sur votre Steam Deck, c’est tout à fait faisable grâce aux transferts et l’importation des sauvegardes via le Cloud.

On y retrouve de très grands titres tels que Baldur’s Gate 3, God of War, Cyberpunk 2077, Resident Evil 4, Skyrim… Pas de panique : vous aurez de quoi faire ! Afin de simplifier le tout, Valve a même mis en place quatre catégories de compatibilité avec sa console portable :

Compatible : Dès le départ, le jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck.

: Dès le départ, le jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck. Jouable : Le jeu fonctionne sur Steam Deck, mais une configuration manuelle peut être nécessaire pour y jouer.

: Le jeu fonctionne sur Steam Deck, mais une configuration manuelle peut être nécessaire pour y jouer. Non prise en charge : Le jeu ne fonctionne actuellement pas sur Steam Deck.

: Le jeu ne fonctionne actuellement pas sur Steam Deck. Indéterminé : Valve n’a pas encore vérifié la compatibilité du titre.

© Valve

Sachez également que d’autres applications peuvent être installées sur votre Steam Deck : on pense notamment à l’EA Play, à l’Epic Games Store, l’Ubisoft Connect ou encore GoG. Tout cela est possible grâce au système d’exploitation de la machine, le SteamOS, lui-même basé sur Linux. Enfin, il est pareillement possible d’installer des jeux et logiciels tiers via des fichiers exécutables disponibles directement sur les sites officiels des développeurs en question, ou même d’opter pour un Dual-Boot avec Windows.

🕹️ Quels sont les meilleurs accessoires pour le Steam Deck ?

Si chacun des modèles commercialisées est au moins accompagné d’un étui de transport, il existe tout un tas d’autres accessoires compatibles et particulièrement utiles pour une expérience encore plus satisfaisante. Commençons donc par évoquer la possibilité d’ajouter une carte mémoire microSD à votre Steam Deck, afin d’étendre encore un peu plus son espace de stockage. Pour cela, il vous suffit d’insérer ladite carte microSD dans le port prévu à cet effet sur votre machine.

On pense pareillement à la fameuse station d’accueil du Steam Deck, elle qui permet de connecter directement le hardware à un téléviseur. De cette manière, vous profitez d’un plus grand affichage et d’un confort de jeu encore accru. Cette station d’accueil dispose même de ports supplémentaires (USB, Ethernet,…) et profite actuellement d’une promotion de 10 euros par rapport au tarif initial fixé à 99 euros.

© Valve

Malgré toutes ses qualités et les récentes mises à jour visant à modifier le voltage des composants, le Steam Deck est souvent critiqué sur un point : son autonomie. Ainsi, si vous souhaitez jouir d’un temps de jeu un peu plus conséquent, libre à vous de vous procurer une batterie externe venant charger rapidement votre appareil, sans avoir à le brancher sur une prise secteur. Il en existe de nombreux modèles différents, alors faites votre choix !

À l’image de la Nintendo Switch, certains hardwares portables peuvent parfois souffrir d’une ergonomie assez moyenne. Ainsi, si vous trouvez que le Steam Deck ne se fond pas parfaitement dans vos mains, vous pouvez tout à fait décider d’acheter une manette sans fil, à l’image du Steam Controller notamment, et le connecter à votre machine.

© FX Technology

Enfin, si vous estimez que la résolution proposée par le Steam Deck n’est pas suffisante, votre nouveau meilleur ami s’appelle alors DeckHD. Fabriqué par FX Technology, le DeckHD est un écran de 7″ de 1920 x 1200 pixels parfaitement compatible avec la machine de Valve et profitant de 95% du profil de couleurs sRGB, contre seulement 67% pour le Steam Deck. En remplaçant l’écran de base par le DeckHD, on profite d’un confort encore accrue, d’un meilleur rendu des couleurs, d’un taux de rafraichissmement similaire et de 400 nits de luminosité maximale avec un traitement anti reflet. Le DeckHD est actuellement proposé au prix de 99 dollars.