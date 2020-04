MSI octroie un Core i7-9700F et une GTX 1660 Super à son mini-PC Trident 3 Arctic

MSI propose un nouveau modèle de son mini-PC gaming Trident 3 Arctic. Celui-ci s’arme d’un processeur Intel Core i7-9700F, une puce 8 cœurs / 8 threads, avec une fréquence de base de 3 GHz, une fréquence Boost de 4,70 GHz et 12 Mo de cache L3. On retrouve également une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Super et 16 Go de mémoire DDR4-2666. De quoi jouer à la plupart des jeux actuels en 1440p, mais pas de profiter du ray tracing RTX en revanche.

Ce mini-PC gaming, qui s’apparente à une console de salon, mesure 35,3 cm de longueur, 9,7 cm d’épaisseur et 25,1 cm de profondeur. Son poids est de 3,17 kg. Comme les autres modèles de cette série, il utilise toujours un châssis blanc. Vous pouvez retrouver un test complet d’un MSI Trident 3 ici.

Une connectique complète

La configuration repose sur une carte mère sur chipset H310C. Elle embarque un SSD NVMe de 512 Go et un disque dur de 1 To. La connectique est bien étoffée avec plusieurs ports HDMI dont un pour la VR, des DisplayPort, du DVI, de l’USB 3.2 Gen.1 Type-C, de l’USB-C Type-A, quatre ports USB 2.0, un port GbE et du jack audio. Enfin, pour le sans fil, c’est du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 4.2.

MSI n’a pas encore référencé cette version du Trident 3 Arctic sur son site. En outre, l’entreprise n’a pas non plus communiqué de date de sortie en Europe ni de prix.