[MWC] Nokia expose ses PureBook Pro et tease ses futurs PureBook Lite et Fold

Crédit : Galaxie Media

Dévoilés quelques jours seulement avant l’ouverture du MWC de Barcelone, les PureBook Pro de Nokia étaient forcément exposés sur le stand du constructeur. Plus exactement, ils étaient présentés par la marque française OFF Global qui s’occupe de la distribution de ces produits dans un certain nombre de pays dans le monde. Tout aussi intéressant, des produits à venir du constructeur étaient également présents : les PureBook Lite 14 et PureBook Fold 14.

De petites configuration bureautiques

Comme nous l’avons découvert il y a quelques jours, deux modèles de PureBook Pro existent, avec pour seule différence la taille de l’cran : 15,6 pouces ou 17,3 pouces. Les deux versions affichent la même définition (Full HD) et reposent sur la même plateforme. A l’intérieur, on trouve donc un processeur Core i3-1220P (un processeur Intel Alder Lake), 8 Go de DDR4-2666 et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Point de carte graphique additionnelle ici, ces notebooks étant dédiés au marché bureautique ; ils utilisent donc l’iGP intégré aux CPU.

Crédit : Galaxie Media

Le reste des caractéristiques est plutôt classique, puisque l’on trouve deux ports USB 3.2 Type-C (compatibles PowerDelivery), un port USB 3.2 Type-A, une webcam 2MPixels, un lecteur de cartes mémoires microSD, un clavier rétroéclairé, un lecteur d’empreintes digitales ou encore quatre haut-parleurs de 1W. L’ensemble est bien entendu livré sous Windows 11 et est affiché à 699 euros pour la version 15,6 pouces et 799 euros pour le modèle 17,3 pouces. On regrettera donc juste la quantité un peu limitée de mémoire vive, même s’il sera possible d’en rajouter après l’achat.

Crédit : Galaxie Media

Concernant les PureBook Lite 14 et Fold 14, peut de détails sont pour le moment disponibles, tout au plus pouvons nous supposer qu’ils sont dotés d’un écran de 14 pouces. Le PureBook Fold tire bien entendu son nom de la possibilité de replier à 360 degrés son écran, et donc de l’utiliser en mode « chevet » ou « tablette ». Ils reposent enfin sur le plateforme Intel Core Gen12 et devraient faire leur apparition sur le marché avant la fin de l’année.