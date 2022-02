Nokia lance une nouvelle gamme de PC portables, les PureBook Pro

La marque française OFF Global annonce la commercialisation de PC portables sous licence Nokia. Cette entreprise lyonnaise dévoile deux référence dans une gamme baptisée Nokia PureBook Pro : les Nokia PureBook Pro 17,3 pouces et 15,6 pouces.

Ces deux machines adoptent un processeur Alder Lake, mais pas le plus puissant de la gamme. Elles misent en effet sur le Core i3-1220P, une puce faisant partie de la gamme Alder Lake P-Series récemment détaillée par Intel. Ce Core i3-1220P possède 10 cœurs / 12 threads, et plus précisément 8 E-cores associés à 2 P-cores. Les premiers ont des fréquences de base / Boost de respectivement 1,1 GHz et 3,3 GHz, les seconds de 1,5 GHz et 4,4 GHz. L’iGPU mobilise de 64 unités d’exécution cadencées à 1,1 GHz. Ce processeur possède 12 Mo de cache L3 ; son PBP (Processor Base Power) est de 28 W.

Au sein des Nokia PureBook, la puce Alder Lake collabore avec 8 Go de DDR4. Le système d’exploitation est Windows 11. Les deux ordinateurs probables embarquent un SSD de 512 Go. Il est possible d’accroître la capacité via l’emplacement Micro SD.

Dalle IPS 1080p

Concernant l’écran, hormis la diagonale, les deux machines sont logées à la même enseigne. Elles héritent d’une dalle IPS avec une définition maximale Full HD. La luminosité s’élève à 250 cd/m² et la fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz.

Le modèle 15,6 pouces possède une batterie d’une capacité de 57 Wh ; une valeur qui passe à 63 Wh pour l’ordinateur 17,3 pouces. Dans les deux cas, la charge s’effectue via un bloc de 65 W.

Pas de différence du côté de la connectique. Ces Nokia PureBook Pro proposent une paire de ports USB-C 3.2, un port USB-A 3.2, le jack audio. Ils possèdent une webcam de 2 MP, quatre haut-parleurs de 1 W, supportent le Bluetooth 5.0 et le WLAN WiFi 5.

Terminons par les mensurations des deux PC. Le modèle 17,3 pouces pèse 2,5 kg, mesure 39,9 x 26 cm et a une épaisseur de 1,96 cm ; le modèle 15,6 pouces pèse 1,7 kg, mesure 35,8 x 23,7 cm et a une épaisseur de 1,905 cm.

Ces deux PC seront commercialisés à partir du second trimestre 2022 à des prix de 699 euros (Nokia PureBook Pro 15,6 pouces) et 799 euros (Nokia PureBook Pro 17,3 pouces). Enfin, en matière de coloris, vous aurez le choix entre du gris foncé, du gris clair, du bleu et du rouge.