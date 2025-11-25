N’attendez pas ! Les licences Windows 11 sont déjà à 19€ avant le Black Friday

Cela ne vous aura pas échappé, la date du Black Friday approche à grands pas. Mais VIP-URcdkey n’attend pas la date fatidique pour proposer d’incroyables promotions sur des licences Microsoft officielles et valables à vie.

S’il est une période de l’année où l’on peut faire de bonnes affaires, c’est bien la saison du Black Friday. Et VIP-URcdkey ne sacrifie pas à la tradition, il propose des réductions phénoménales sur la plupart des logiciels Microsoft. Ainsi, il est possible d’acheter une clé Windows 11 pour moins de 19€. Ce prix défiant toute concurrence est possible grâce à la réduction supplémentaire de 30% accordée aux lecteurs de Tom’s Hardware avec le code TOMS25.

Windows 11 possède de nombreux arguments pour séduire les propriétaires de PC. Plus rapide, plus moderne, intégrant les dernières fonctionnalités IA à même de booster votre créativité mais aussi plus sûr. Ceux qui possèdent un PC portable ont d’autant plus à y gagner, car Microsoft a apporté un soin tout particulier aux enjeux que pose une machine à l’encombrement réduit. On vous explique tout plus bas dans cet article.

Mais une chose est sûre, ne trainez pas trop si vous voulez profiter de ces prix incroyablement bas !

🔥 Les licences Windows et Office proposées par VIP-URCDKEY.com

Voici quelques exemples des meilleurs prix qu’il est possible d’obtenir sur VIP-URcdkey, à condition bien sûr de ne pas oublier le code TOMS25 (cf capture ci-dessous).

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,78€ (au lieu de 73,97€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,46€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25

Pack Windows + Office

👉 Pourquoi Windows 11 est parfait pour les PC portables

Le PC portable s’est imposé pour beaucoup comme la machine idéale, facile à transporter de son domicile à son travail, simple à ranger lorsque l’on a besoin de place et tout aussi puissante que les PC de bureau. Cependant son encombrement réduit peut créer entre autres des problèmes de chauffe et pénaliser son autonomie longue durée. Mais choisir Windows 11, particulièrement bien adapté aux PC portables, peut s’avérer un choix judicieux.

1️⃣ Des bénéfices sur l’autonomie des PC portables

L’autonomie est un point crucial pour tous les propriétaires de PC portable. Et cela tombe bien Windows 11 a été pensé pour améliorer leur autonomie grâce à une gestion plus intelligente de l’énergie. Le système optimise l’activité des applications en arrière-plan, ne mobilisant les ressources que lorsque c’est nécessaire.

Il tire parti des processeurs hybrides récents pour équilibrer puissance et sobriété, prolongeant ainsi la durée d’utilisation entre deux charges. Les modes veille et reprise sont plus rapides et consomment moins. De plus, les pilotes et la gestion graphique ont été affinés pour réduire l’impact énergétique. Résultat : une expérience plus fluide, plus silencieuse et une autonomie sensiblement meilleure que sous Windows 10.

2️⃣ Une interface adaptée à la mobilité

Le design centré de Windows 11 (menu Démarrer, barre des tâches, fenêtres à coins arrondis) rend l’utilisation plus agréable sur un écran de taille moyenne.

Les fonctions comme Snap Layouts et Bureaux virtuels facilitent le multitâche, particulièrement utile sur un portable utilisé pour travailler, étudier ou voyager.

3️⃣ Une intégration fluide avec le cloud et Microsoft 365

Windows 11 s’intègre nativement à OneDrive, Teams et Outlook, ce qui permet la synchronisation automatique des fichiers entre plusieurs appareils, la sauvegarde en ligne et un travail collaboratif fluide. Un point essentiel pour tous ceux, étudiants et professionnels nomades, qui ont besoin d’accéder facilement à leurs documents même en déplacement.

4️⃣bConnectivité et compatibilité modernisées

Windows 11 gère mieux le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.x, et les accessoires récents (casques, écrans, docks). La connectivité est plus stable, et la reprise après une connexion à un nouveau réseau est quasi instantanée. Votre PC portable pourra passer d’un réseau à l’autre sans problème.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.