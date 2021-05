Netgear commercialise son point d’accès Wi-Fi 6 Dual Band WAX620 : jusqu’à 3,6 Gbit/s

Netgear propose un nouveau point d’accès Wi-Fi 6 Dual Band destiné aux entreprises, le WAX620. Ce modèle offre jusqu’à 3,6 Gbit/s de débit, soit deux fois plus que le WAX610 qui plafonne à 1,8 Gbit/s.

Toujours susceptible d’être alimenté via PoE (port 2,5 Gbit), le WAX620 est plus gourmand que son petit frère (25,5 W contre 15,3 W) mais également plus grand (205,7 x 205,7 x 34,3 mm contre 160,9 x 160,9 x 33,25 mm) et plus lourd (783 grammes contre 412 grammes). Au niveau de ses caractéristiques radio, le WAX620 possède 8 streams (4×4) avec pour chaque unité un débit de 3,6 Gbit/s en agrégeant les débits des bandes en 2,4 GHz et en 5 GHz pour le Wi-Fi 6.

Chiffrement WPA3 de 128 à 192 bits

Neatgear précise que ce WAX620 est interopérable avec d’autres points d’accès NETGEAR Insight Managed, notamment les modèles WiFi 5 (WAC510, WAC540) mais aussi les modèles WiFi 6 (WAX610, WAX610Y). Par ailleurs, le WAX620 permet aux points d’accès de communiquer entre eux en utilisant Instant Mesh – la technologie de communication sans fil de Netgear. Le nombre maximal d’utilisateurs est de 256, dont 75 simultanément.

Enfin, en matière de sécurité, le WAX620 profite du chiffrement WPA3 de 128 à 192 bits et a la capacité de créer des VLANs et jusqu’à 8 différents réseaux SSIDs.

Doug Cheung, responsable produits chez Netgear, déclare : « Avec une croissance permanente du nombre d’appareils connectés au WiFi, les petites entreprises attendent davantage de leur réseau WiFi. La performance, la sécurité mais aussi la capacité à adapter le réseau en fonction des besoins sont autant de fonctions du WAX620, sans oublier la gestion distante avec NETGEAR Insight. Il s’agit donc d’un investissement WiFi intéressant ».

En ce qui concerne l’investissement justement, sachez que ce point d’accès WiFi 6 AX3600 Dual-band Multi-gig NETGEAR Insight Managed WAX620 est disponible dès à présent au prix de 229,99 euros TTC.

Source : Netgear